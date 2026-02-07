NASA дозволило астронавтам брати смартфони в космос: нові правила для місій на Місяць

NASA офіційно дозволило астронавтам брати з собою особисті смартфони у космос. Нові правила набудуть чинності вже в рамках місії Crew-12, а також поширюватимуться на історичний політ Artemis II — перший пілотований обліт Місяця за останні десятиліття. За словами Джареда Айзекмана, це рішення надасть екіпажам значно більше свободи для зйомки фото та відео, якими вони зможуть ділитися з родинами та громадськістю. В агентстві розраховують, що завдяки цьому космічні місії стануть більш наочними та близькими для людей.

Для реалізації цього задуму NASA у прискореному режимі провело сертифікацію сучасних гаджетів, включаючи актуальні моделі iPhone та пристрої на базі Android. Раніше основним засобом зйомки на борту залишалися камери Nikon та GoPro, розроблені ще понад десять років тому, що суттєво обмежувало можливості оперативної фіксації подій.

Хоча компанія SpaceX вже допускала використання смартфонів у своїх приватних місіях, для державної агенції це важливий крок, який демонструє готовність швидше впроваджувати сучасні технології. У NASA вважають, що такий підхід не лише покращить комунікацію, а й допоможе в майбутніх наукових дослідженнях на орбіті та на поверхні Місяця.