Realme 10 розпродають зі знижкою в честь глобального розпродажу

Бренд Realme оголосив про старт глобального продажу смартфона Realme 10 4G , анонсованого 9 листопада, на честь чого запускає акцію зі знижками на новинку. Акція триватиме з 10 до 12 листопада. У Realme 10 4G найтонший корпус з усіх поставляються брендом за межі Китаю смартфонів – 7,95 мм. Він зручно лежить у руці і порівняно трохи важить – лише 178 г.

Смартфон Realme 10 4G оснащений найкращим для даного цінового сегменту Fullview AMOLED-дисплеєм з діагоналлю 6,4 дюйми, з підтримкою роздільної здатності FHD+ (2400 × 1080 пікселів) та частотою оновлення 90 Гц. Смартфон підтримує 99,8-відсоткове охоплення колірного простору NTSC і відтворення 16,7 млн ​​колірних відтінків, забезпечуючи точну перенесення кольорів і яскраве зображення. Контрастність дорівнює 4000000:1. Співвідношення площі екрану до фронтальної панелі становить 90,8 %. Дисплей покритий загартованим склом Corning Gorilla Glass 5, що забезпечує надійний захист від пошкоджень та подряпин.

Realme 10 4G базується на восьмиядерному процесорі MediaTek Helio G99 з тактовою частотою до 2,2 ГГц, графічним прискорювачем Arm Mali-G57 MC2 та модемом LTE. На борту також є до 8 Гбайт оперативної пам’яті з можливістю програмного збільшення на 8 Гбайт, а також флеш-накопичувачем флеш-накопичувач UFS 2.2 на 64/128/256 Гбайт. Місткість пам’яті можна збільшити завдяки підтримці карт microSD.

Основна камера смартфона включає 50-Мп 1/2,76-дюймовий сенсор з діафрагмою f/1,9 та 2-Мп датчик глибини сцени. Роздільна здатність фронтальної камери, розташованої в отворі у верхньому лівому куті екрана дорівнює 16 Мп. Realme 10 4G отримав сертифікат Hi-Res Audio, що підтверджує здатність відтворювати звук на частотах понад 20 кГц.

Специфікації смартфона також включають адаптери бездротового зв’язку Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, два слоти для сім-карт nano-SIM, 3,5-мм аудіороз’єм, порт USB Type-C 2.0, динамік та два мікрофони. Батарея ємністю 5000 мА·год підтримує швидке заряджання потужністю 33 Вт. Крім того, є модуль NFC, що дозволяє здійснювати безконтактну оплату покупок через термінал без використання банківських карток. Для розблокування пристрою використовується бічний сканер для відбитків пальців або функція розпізнавання обличчя. Також реалізовано підтримку систем навігації GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, Beidou та Galileo. Пристрій працює під керуванням програмної оболонки UI 3.0 на базі Android 12.

Ціна смартфона Realme 10 4G становить $189,90, але за допомогою промо-коду RMCODE20 можна отримати додаткову знижку $20 і придбати смартфон за $169,90.