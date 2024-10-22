Розкрито характеристики Ryzen 7 9800X3D

Ryzen 7 9800X3D прийде на зміну Ryzen 7 7800X3D, який називають найкращим актуальним ігровим ЦП.

AMD Ryzen 7 9800X3D буде 8-ядерним і 16-потоковим ЦП із частотою роботи 4,7 ГГц у базовому режимі і 5,2 ГГц при розгоні. Об’єм кешу L3 складе 96 МБ (з них 32 МБ припадає на так званий “ігровий” кеш і 64 МБ на 3D V-Cache). Також буде 8 МБ кешу L2. Теплопакет – 120 Вт. Очікувана рекомендована роздрібна ціна очікується на рівні 449 доларів США.

AMD Ryzen 7 9800X3D стане ще й одним із перших процесорів із кешем 3D V-Cache з можливістю розгону. Раніше цього не було.

Передбачуваний приріст продуктивності порівняно з AMD Ryzen 7 7800X3D складе 20%.Прем’єра AMD Ryzen 7 9800X3D відбудеться наприкінці жовтня 2025 року. Продажі почнуться незабаром після презентації.