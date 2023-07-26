F-16 з’являться в українському небі не раніше весни: Politico

Країни Заходу працюють над постачанням винищувачів F-16 Україні та навчанню українських льотчиків. Видання Politico повідомило, що чіткого плану щодо організації тренувального процесу поки немає, проте вже найближчим часом навчання пілотів можуть розпочати Велика Британія та Данія. Тренувальний центр планується відкрити у Румунії. До процесу, найімовірніше, підключаться американські військові.

Західні союзники Києва ще не погодили плану навчання українських пілотів польотам на винищувачах F-16. Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох американських чиновників, знайомих із перебігом обговорень питання.

Американська адміністрація, мабуть, працює над прискоренням постачань F-16, однак конкретної моделі з організації навчання пілотів досі немає, йдеться у матеріалі американського видання.

США чи Європа?

Один із обговорюваних варіантів передбачає відправлення українських пілотів до одного з підрозділів Національної гвардії ВПС США, дислокованого в Тусоні, штат Арізона. Інший передбачає відправку американських військових пілотів до Європи для навчання українців десь за межами своєї країни.

Жодного з цих планів схвалено поки що не було.

«Обговорення триває, — каже одне із джерел Politico. — Ми працюємо з нашими партнерами та союзниками, щоб обрати найдоцільніший план».

Початок навчання не може розпочатися, зокрема, через те, що Державний департамент США офіційно поки не схвалив передачу навчальних матеріалів та льотних тренажерів. Нині вони підпадають під експортні обмеження.

Проте Politico пише про перші кроки щодо організації навчання українців.

З посиланням на офіційного представника Пентагону Сабріну Сінгх видання повідомляє про те, що Великобританія розпочне базову льотну та мовну підготовку українських військових уже протягом кількох тижнів.

Американська компанія Draken International – оператор найбільшого у світі приватного військово-повітряного флоту – почала набирати відставних військових пілотів. Передбачається, що вони працюватимуть інструкторами на об’єкті, який зараз будується в Румунії .

Ще один центр навчання передбачається відкрити у Данії. Над його створенням працює європейська коаліція з 11 держав, очолювана Данією та Нідерландами . Передбачається, що ці країни розпочнуть навчання українських пілотів у серпні. Проте Politico наголошує, що жодна з країн досі публічно не заявила про виділення винищувачів для України.

Терміни поставок досі не зрозумілі

Раніше Politico писало , що адміністрація президента Байдена різко активізувалася у вирішенні питання постачання F-16 та навчання пілотів. Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США мають намір передати Україні винищувачі F-16 до кінця 2023 року.

“Однак вони самі по собі не зможуть змінити ситуацію”, – визнав Кірбі.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США «швидко просуваються» у питанні.

“Ми збираємося діяти настільки швидко, наскільки це можливо”, – заявив Салліван під час виступу на Аспенскому безпековому форумі.

Проте співрозмовник Politico в американській адміністрації виявився більш стриманим у прогнозах:

“Ми, ймовірно, встигнемо організувати навчання українських пілотів до кінця року, але F-16 в українських кольорах навряд чи з’явиться в небі країни раніше за весну”, – сказав він .