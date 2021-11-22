Apple відкличе iPhone 12 по всьому світу

Apple запустила програму відкликання дефектних iPhone 12. Про це повідомляє видання Appleinsider.





Журналісти звернули увагу, що американська компанія почала приймати до повернення смартфони з неполадками зі звуком. Насамперед на проблеми скаржилися споживачі з ОАЕ. Згідно з заявою Apple, проблема спостерігається на «дуже невеликому відсотку iPhone 12 та 12 Pro».

Як зауважили автори, сторінки з відповідним повідомленням з’явилися на сайті підтримки Apple у багатьох регіонах. Це може говорити про те, що програма відкликання смартфонів була запущена в усьому світі.

У документах компанії уточнюється, що проблеми зі звуком можуть виникати через відмову компонента в модулі приймача. Даний дефект зустрічається у деяких апаратів серії iPhone 12, випущених у період із жовтня 2020 року до квітня 2021 року. «Моделі iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max не беруть участь у програмі», – зазначили представники компанії.