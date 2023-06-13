Бюджетна відеокарта Nvidia вийде раніше очікуваного

Компанія Nvidia вирішила зрушити реліз своєї нової відеокарти GeForce RTX 4060. Якщо раніше вихід новинки очікувався в середині липня 2023, то тепер, як пише TechPowerUp, посилаючись на інсайдера MEGAsizeGPU, він запланований на 29 червня.

Чим саме спричинені зміни планів Nvidia, не повідомляється. Проте тепер журналісти сподіваються, що огляди GeForce RTX 4060 з’являться у мережі вже 28 червня. На це вказують внутрішні документи Nvidia, які опинилися у розпорядженні MEGAsizeGPU.

GeForce RTX 4060 це середньобюджетна модель нової серії. Вона, як очікується, отримає графічний процесор AD107, і навіть 3072 ядер CUDA, 24 ядра RT, і навіть 96 тензорних ядер. Також новинка отримає 8 ГБ пам’яті типу GDDR6, а її енергоспоживання дорівнюватиме 115 Вт. Для порівняння: субфлагманська модель GeForce RTX 4060 Ti має 4352 ядра CUDA, 34 ядра RT та 136 тензорних ядер.

Згідно з наявною інформацією, GeForce RTX 4060 стане прямим конкурентом відеокарти AMD Radeon RX 7600, яка продається за ціною приблизно $270.