Илон Маск хочет заменить подводные интернет-кабели сетью из 100 тысяч спутников

Илон Маск рассказал об амбициозных планах SpaceX по развитию спутникового интернета Starlink. По его словам, компания стремится создать на околоземной орбите глобальную магистральную сеть, которая сможет составить конкуренцию подводным оптоволоконным кабелям. Для реализации такого проекта потребуется более 100 тысяч спутников четвёртого поколения Starlink V4.

Главной особенностью новой системы станет использование лазерной связи между спутниками. Маск утверждает, что каждый аппарат потенциально будет иметь около 100 лазерных каналов с пропускной способностью более 10 Тбит/с каждый. Это позволит передавать информацию между континентами без необходимости прокладывать кабели по дну океана.

Почему спутниковый интернет может быть быстрее

По словам Маска, передача данных через космос имеет два важных преимущества. Прежде всего, свет в вакууме распространяется примерно на 40 % быстрее, чем в оптоволоконном кабеле. Кроме того, спутники могут передавать сигнал по более прямым маршрутам, тогда как подводные магистрали вынуждены обходить континенты и другие географические препятствия.

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Новое поколение Starlink V4 должно быть примерно в десять раз производительнее, чем V3, которое, в свою очередь, также значительно превосходит предыдущие спутники. В настоящее время SpaceX готовится к серийному производству аппаратов V3 массой около двух тонн. Для их запуска компания планирует использовать тяжелую ракету Starship.

По предварительным расчетам, теоретическая суммарная пропускная способность лазерных каналов сети из 100 тысяч спутников V4 может достичь 100 тысяч Пбит/с. Для сравнения: пропускную способность всех подводных интернет-кабелей мира оценивают примерно в 6,4 Пбит/с. Однако эти показатели нельзя сравнивать напрямую, поскольку речь идет о разных принципах расчета, а заявленная мощность спутниковой сети остается теоретической.

Подводные кабели становятся уязвимым местом

Интерес к орбитальным интернет-магистралям растет на фоне угроз подводной телекоммуникационной инфраструктуре. В частности, в последнее время появлялись сообщения о подозрительной активности судов вблизи важных кабельных маршрутов в Оманском заливе. Повреждение таких магистралей может привести к серьезным перебоям в международной связи.

Спутниковая сеть теоретически могла бы обеспечить резервные маршруты передачи данных в случае повреждения кабелей. В то же время реализация планов Маска потребует огромного количества запусков, развития лазерных технологий и значительных финансовых вложений. Конкретных сроков создания полноценной орбитальной альтернативы подводным интернет-магистралям SpaceX пока не называет.