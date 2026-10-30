Оприлюднили рейтинг 100 найцінніших брендів світу: до топ-10 потрапив лідер продажів авто в Україні

Щорічний рейтинг Best Global Brands 2026 показав суттєві зміни у вартості найвідоміших світових брендів. Особливо помітним виявилося погіршення позицій автомобільних виробників: дев’ять із 13 представлених марок втратили частину своєї вартості порівняно з минулим роком. Водночас японська Toyota зберегла лідерство серед автовиробників і залишилася єдиною автомобільною компанією у світовій десятці.

Цікаво, що Toyota також очолює український ринок нових автомобілів. За даними асоціації «Укравтопром», у вересні 2026 року українці придбали 898 нових автомобілів цієї марки, а найпопулярнішою моделлю став кросовер RAV4. Таким чином, бренд, який користується найбільшим попитом серед українських покупців нових машин, виявився і найдорожчим автомобільним брендом світу.

Interbrand займається оцінюванням брендів із 1988 року. Під час складання рейтингу компанія враховує три основні чинники: фінансові результати товарів і послуг, що продаються під відповідною маркою, вплив бренду на рішення покупців та його конкурентоспроможність.

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Варто уточнити, що йдеться саме про вартість бренду, а не ринкову капіталізацію всієї компанії. Ці показники можуть суттєво відрізнятися, адже оцінка Interbrand відображає економічну цінність торговельної марки та її здатність впливати на майбутні доходи бізнесу.

Які автомобільні бренди стали найціннішими у 2026 році

За результатами Best Global Brands 2026, до сотні найдорожчих світових брендів потрапили 13 автовиробників. Їхня оцінка та зміни порівняно з 2025 роком виглядають так:

Toyota — 59,5 млрд доларів (−20%). Mercedes-Benz — 40,8 млрд доларів (−19%). BMW — 38,4 млрд доларів (−18%). Hyundai — 25 млрд доларів (+2%). Honda — 19,4 млрд доларів (−22%). Tesla — 18,3 млрд доларів (−38%). Ferrari — 17,7 млрд доларів (+15%). Audi — 12,4 млрд доларів (−19%). Porsche — 12,4 млрд доларів (−17%). Volkswagen — 11,6 млрд доларів (−23%). Kia — 8,8 млрд доларів (+3%). BYD — 8,5 млрд доларів (+5%). Nissan — 7,2 млрд доларів (−23%).

Перевага Toyota залишається значною навіть після падіння вартості бренду на 20%. Японську марку оцінили дорожче, ніж Tesla, Ferrari та Porsche разом узяті. Mercedes-Benz і BMW також зберегли суттєвий відрив від більшості конкурентів, хоча їхня вартість за рік скоротилася майже на п’яту частину.

Toyota C-HR (друге покоління)

Найбільшого падіння зазнала Tesla, бренд якої подешевшав приблизно на 38%. Серед інших помітних невдах опинилися Volkswagen і Nissan, які втратили понад 23% своєї вартості. Натомість Ferrari продемонструвала найкраще зростання серед автомобільних марок — майже на 15%. Позитивні результати також показали Hyundai, Kia та китайська BYD.

Окремої уваги заслуговує BYD, яка стала найціннішою китайською автомобільною маркою в рейтингу. Попри швидке розширення продажів електромобілів та гібридів, її бренд поки оцінюється значно дешевше за Toyota або традиційних німецьких виробників преміальних автомобілів.

У загальному рейтингу 100 найцінніших брендів світу автомобільні компанії посіли такі місця:

Toyota — 9-те місце. Mercedes-Benz — 20-те місце. BMW — 22-ге місце. Hyundai — 29-те місце. Honda — 45-те місце. Tesla — 50-те місце. Ferrari — 51-ше місце. Audi — 65-те місце. Porsche — 66-те місце. Volkswagen — 71-ше місце. Kia — 87-ме місце. BYD — 89-те місце. Nissan — 100-те місце.

Для українського автомобільного ринку результати також цікаві тим, що більшість представлених марок добре відомі місцевим покупцям. Зокрема, Toyota, Škoda, Renault, Volkswagen, BYD та Hyundai входили до лідерів продажів нових автомобілів у вересні 2026 року. Водночас глобальна вартість бренду не завжди відповідає його популярності в окремій країні, тому місце у світовому рейтингу не обов’язково відображає реальний попит в Україні.

Який бренд став найдорожчим у світі

Абсолютним лідером рейтингу Interbrand знову стала Apple. Компанія значно випереджає конкурентів, а її бренд оцінюється більш ніж у пів трильйона доларів. До першої п’ятірки також увійшли Microsoft, Google, Amazon і Samsung.

Повна десятка найцінніших брендів світу у 2026 році виглядає так:

Apple — 514,6 млрд доларів (+9%). Microsoft — 443,7 млрд доларів (+14%). Google — 389,3 млрд доларів (+23%). Amazon — 351,8 млрд доларів (+10%). Samsung — 105,2 млрд доларів (+16%). NVIDIA — 74 млрд доларів (+71%). Instagram — 65,5 млрд доларів (+14%). Coca-Cola — 60,3 млрд доларів (без суттєвих змін). Toyota — 59,5 млрд доларів (−20%). YouTube — 58,9 млрд доларів (+22%).

Найбільше зростання серед учасників першої десятки продемонструвала NVIDIA, вартість бренду якої збільшилася більш ніж на 71%. Це відображає посилення позицій компанії на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту та попиту на обчислювальні потужності. Високі темпи зростання також показали Google і YouTube.

Toyota стала єдиним представником автомобільної промисловості в першій десятці. Попри суттєве падіння вартості бренду, вона все ще випереджає багато технологічних, фінансових та промислових компаній. Результати рейтингу водночас свідчать, що технологічний сектор дедалі сильніше домінує серед найдорожчих світових брендів.