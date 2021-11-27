Що важливо перевірити у смартфоні перед його покупкою?

Краще купувати смартфон, якщо у магазині його видають у “нерозпломбованій” коробці. У невеликих магазинах техніки пропонується лише по одному примірнику кожної моделі, тому продавці розкривають коробки та виставляють пристрій на вітрину.





Розкажемо, як перевірити смартфон перед покупкою, і що в ньому перевірити, перш ніж здійснити оплату. Підійдуть рекомендації і для тих, хто купує пристрій з рук, що вже був у використанні.

Зовнішній вид

На початковому етапі необхідно вивчити саму коробку, якщо розірвано паперові пломби – смартфон витягували 100 відсотків. Необхідно з’ясувати – навіщо й перевірити, чи не користувався ним хтось.

Далі дивимося на смартфон. На корпусі не повинно бути ніяких подряпин, вм’ятин, сколів. Вони можуть бути і фабричні, тобто це вже брак, але можуть вказувати і те, що смартфоном вже користувалися. І якщо покупку буде зроблено, повернути гаджет через подряпини назад до магазину вже не вийде – браком вони не вважаються.

Важливо, щоб на смартфоні було збережено всі захисні плівки. На деяких моделях вони наклеєні на екран. Плівка має бути наклеєна рівно і без повітряних бульбашок. Звичайно, на найдешевших моделях і фабрична плівка може бути наклеєна з недоліками.

На дорожчих моделях плівка наклеєна і на бічні грані пристрою. Щоб знати, які плівки мають бути на смартфоні, попередньо можна переглянути розпакування нового гаджета на YouTube, блогери зазвичай показують все докладно.

Якість збірки

Перевіряємо скло на дисплеї – воно має бути приклеєне рівно. Проводимо пальцем по ребрах, де зістиковані передня та задня панель – не повинно відчуватися ніяких западин та горбиків. Дивимося на стики навколо дисплея, вони мають бути однієї товщини.

В ідеалі панелі не повинні рипіти і бовтатися, тобто не повинно бути ніякого люфту. Навіть найвідоміші китайські виробники вже вміють робити якісну збірку з гарною добіркою деталей. Якщо якісь деталі люфтять, то, мабуть, це брак, і у продавця потрібно запитати інший екземпляр.

При цьому на бюджетних моделях можуть трохи деренчити кнопки вмикання та регулювання гучності – це нормально. Нормально і наявність несильного стороннього звуку або постукування з модуля камери – це особливість оптичної системи, якщо вона є у телефоні.

Галерея, дзвінки та повідомлення

Якщо телефоном користувалися, то в ньому цілком могли бути збережені залишки – будь-які повідомлення, історія дзвінків і фотографії в галереї.

Якщо зроблено одне-два фото саме в магазині – то можливо потенційний покупець перевіряв камеру перед покупкою.

Якість фотографій

Важливо перевірити, як телефон фотографує. Бажано це зробити за умов вулиці, але хто ж дасть його винести за межі магазину? Тому фотографуємо в магазині – перевіряємо якість отриманого фотознімку, на ньому не повинно бути явного розмиття в окремих місцях, засвітів або темних плям.

Можна навіть сфотографувати простий білий листок, якщо в камері є недоліки, на білому тлі виявити їх буде набагато простіше.

Перевіряємо екран

На екрані не повинно бути битих пікселів. Існує багато програм для перевірки, але навряд чи вдасться встановити їх на новий смартфон. Тому знаходимо в меню максимально білий фон і розглядаємо екран.

Важливо перевірити, як сенсорний екран працює. Можна натискати на значки програм, вони знаходяться, як правило, по всій поверхні екрана. Так можна знайти місця, де сенсор спрацьовує гірше.

Також можна запустити програми Повідомлення та набрати текст на клавіатурі. Це потрібно зробити і у горизонтальному, і у вертикальному режимі.

Звук

Для перевірки аудіосистеми необхідно запустити мелодії, які вже встановлені у смартфоні.

Можна взяти з собою дротові навушники та перевірити звук через них.

Що зі зв’язком

Тут знадобиться власна сім-карта і з телефону необхідно зробити вихідний виклик своєму знайомому. Так можна перевірити динамік та роботу мікрофона. Жодних перешкод, сторонніх звуків, клацань і потріскування не повинно бути.

Варто звернути увагу і на те, чи відключається екран під час розмови. Так можна виявити проблеми із датчиком наближення. Якщо екран не гасне, то при розмові щока натискатиме на різні елементи на ньому.

Так само, за допомогою власної сім-карти можна перевірити мобільний інтернет. Якщо в магазині є Wi-Fi, то попросити продавця підключитися до нього. Інформація у браузері має завантажуватись без проблем.

Батарея

Більшість сучасних смартфонів зараз мають незнімну батарею. Але є бюджетні варіанти, де акумулятор знімається. Наприклад, Nokia. В цьому випадку дивимося і на нього, ніякого здуття не повинно бути.

Пробуємо поставити смартфон на зарядку, так ми переконаємося, що зарядний пристрій та роз’єм під зарядку справні.

IMEI

Обов’язково перевіряємо ідентифікаційний номер смартфона – IMEI. Набираємо на пристрої комбінацію – зірочка решітка 06 решітка.

Отриманий номер звіряємо з номером на коробці – вони мають бути однакові.