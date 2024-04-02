Антисептики виявились небезпечними для здоров’я: у списку є і домашня хімія

Учені провели дослідження впливу різних хімічних сполук, що містяться в побутовому середовищі, на ріст і роботу нейронів головного мозку. Виявилося, що багато звичних нам предметів домашнього вжитку містять потенційно токсичні речовини, небезпечні для організму людини.

Проаналізувавши 1823 хімічні сполуки, виділені з довкілля, вчені визначили два класи хімічних речовин, що створюють найбільшу загрозу для здоров’я: четвертинні амонієві сполуки та фосфорорганічні речовини.

Першу групу, четвертинні сполуки амонію (ЧАС), найчастіше використовують у косметичних і дезінфекційних засобах (на кшталт антисептиків). Крім того, ЧАС нерідко виявляють у засобах особистої гігієни на кшталт зубної пасти, розчинах для полоскання порожнини рота – вони виконують антибактеріальну та антивірусну функцію.

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Органофосфати, друга група сполук, зустрічаються в тканинах, електроніці, клейких субстанціях тощо. У разі неправильної експлуатації ці речовини також можуть потрапляти в повітря або навіть всмоктуватися в кровотік через шкіру.

Учені проводили експерименти на тваринах, преорально вводячи в їхній організм невелику кількість однієї з токсичних сполук. Виявилося, що вже після десятка доз речовини успішно долали гематоенцефалітичний бар’єр, що розділяє кровообіг і центральну нервову систему.

Потрапляючи в мозок, ЧАС насамперед вражають олігодендроцити – клітини, що обслуговують мієлінову оболонку, яка покриває і електроізолює відростки безлічі типів нейронів. Пошкодження олігодендроцитів і мієлінової оболонки гальмує або зупиняє процес передавання сигналів між нейронами, що часто виражається у втраті чутливості, порушеннях координації рухів і деградації когнітивних функцій.

Дослідники підкреслюють, що співробітники медичних і виправних установ особливо схильні до ризику токсичного отруєння ЧАС, оскільки на цих об’єктах часто використовують дезінфікуючі засоби промислового призначення. Особливо чутливими до впливу ЧАС і фосфорорганічних речовин виявляються діти.

Звичайно, буде незайвим згадати приказку “вовків боятися – до лісу не ходити”: зовнішнє середовище загалом є доволі токсичним і сповнене безлічі подразників, що несуть потенційну шкоду здоров’ю. Ця загроза не обмежується хімічними сполуками на кшталт ЧАС: багато бактерій і вірусів становлять значно більшу небезпеку, а найсмертоноснішою, як і раніше, залишається сама людина.

Цілком імовірно, що багато виробників предметів домашнього вжитку в майбутньому постараються мінімізувати вміст небезпечних речовин у своїй продукції.