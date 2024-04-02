DxOMark ще не все: камера Honor Magic 6 Pro розчарувала відомого блогера

Смартфон Honor Magic6 Pro, що вийшов на початку року, став лідером рейтингу DxOMark одразу в чотирьох номінаціях: звук, акумулятор, селфі та основна камера. В останньому випадку DxOMark відзначила “яскраві та природні кольори”, “широкий динамічний діапазон” і “хорошу деталізацію при масштабуванні”.

Блогер Mark Victorson вирішив перевірити ці твердження на практиці і порівняв Honor Magic 6 Pro з іншими актуальними флагманами. Конкурентами моделі стали OPPO Find X7 Ultra, iPhone 15 Pro Max і Vivo X100 Pro, які посіли в рейтингу камер DxOMark 2, 5 і 10 місця відповідно. Флагман від Apple блогер похвалив за високу деталізацію в режимі “48 МП” і розкритикував за неприродний баланс білого під час нічної зйомки, який найсильніше проявляється на портретних фотографіях.

OPPO і Vivo мають порівнянну деталізацію, але відрізняються різним підходом до кольорів: у першому випадку вони виходять “натуральними”, а в другому – “барвистими”. Також автор зазначив, що алгоритми HDR у OPPO працюють краще в денних умовах, а на Vivo вони вмикаються на повну силу лише в умовах зйомки нічного міста, при цьому динамічний діапазон стає навіть ширшим, ніж у конкурентів.

У випадку з Honor Марка розчарував телевик Samsung HP3 на 180 МП, фотографії з якого виходять занадто розмитими. При порівнянні деталізації у всіх сценаріях (оптичний зум, гібридний зум, зйомка з повною роздільною здатністю) телеоб’єктив посів останнє місце, поступившись навіть 12-мегапіксельному телевику iPhone 15 Pro Max. У всіх інших випадках камери апарату показали себе на одному рівні з конкурентами, виділяючись лише занадто “теплим” балансом білого.

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