В яких випадках випромінювання від смартфона небезпечно і як його уникнути

Міфи про випромінювання від смартфона ходять з самої появи мобільних пристроїв. Багато користувачів беззастережно в них вірять, не знаючи про деякі нюанси. Щоб ввести в курс справи наших читачів, ми вирішили провести невеличкий лікнеп. У статті представлена ​​інформація, що розповідає про те, в яких випадках можна отримати випромінювання від смартфона і наскільки воно небезпечно.





Чи реально смартфони випромінюють небезпечні для людини хвилі

В даний момент немає ніяких наукових досліджень, які дозволяли б стверджувати, що випромінювання смартфонів сприяють виникненню ракових пухлин або якимось іншим способом впливають на організм людини. Все, що є – здогадки і припущення. Вся ця ситуація досі вивчається і поки не ясно, який саме вплив електромагнітні хвилі, що випромінює смартфонами, роблять на людину.

Однак, відомо, що неіонізуючі хвилі (саме ті, які продукує смартфон) не володіють достатньою енергією, щоб безпосередньо заподіяти шкоду структурі ДНК на клітинному рівні. У той же час на сайті Американського онкологічного співтовариства є інформація, що підтверджує, що стільникові телефони все ж можуть спричинити виникнення пухлин в області голови та шиї. Правда, тема не до кінця вивчена і в якості незаперечних доказів заяву використовувати не можна. Проте організація все ж застерігає користувачів і закликає їх дотримуватися певних правил при користуванні смартфонами. Про них розповідаємо далі.

Як правильно користуватися мобільними гаджетами

Перше, що варто враховувати – коефіцієнт SAR. Це спеціальна одиниця вимірювання, що відображає показник електромагнітної енергії, який поглинається в тканинах тіла людини під час користування мобільним пристроєм. Цифри різняться в залежності від моделі телефону.

У деяких девайсів він мінімальний, в інших навпаки зашкалює. Дізнатися її можна в інтернеті, тому перед покупкою нового пристрою зверніть на неї увагу. Найчастіше, смартфонами з найвищим рівнем випромінювання є китайські апарати Xiaomi, OnePlus і Huawei.

Знизити шанс виникнення небажаних наслідків від смартфона можна і наступним чином:

Менше спілкуйтеся по телефону;

Не тримайте смартфон близько до голови. Спілкуйтеся по гучному зв’язку або через гарнітуру;

Не тримати бездротовий пристрій біля голови під час сну.

Дотримуючись цих простих правил, ви точно убезпечите себе від несприятливих наслідків.