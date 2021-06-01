Як можна позбутися своїх грошей, просто давши “подивитися” свій смартфон

Зловмисники вийшли на новий рівень. Тепер вони здатні привласнити всі ваші гроші, просто взявши в руки телефон на кілька хвилин. Вся справа в новому вигляді шахрайства за допомогою електронної “програми-шпигуна”.





Не тільки дані карти

В останні роки випадки розкрадання коштів з рахунку через мобільний банк стали відбуватися майже у 2 рази частіше, ніж кишенькові крадіжки.

Всі великі банки сьогодні вводять багаторівневу систему підтвердження платежів.

Але шахраї отримують доступ в мобільні банки жертв і легко виводять гроші. Існує дві основні причини витоку даних: кібератака на банківський сервер або встановлення “програми-шпигуна” прямо на смартфон жертв.

Додаток “шпигун”

“Програми-шпигуни” функціонують за принципом фішинг-програм. Вони викрадають особисті дані з телефону або комп’ютера. Встановлення такого шкідливого ПЗ займає кілька хвилин. Жертви найчастіше і не здогадуються про його наявності в своєму смартфоні.

“Шпигун” перехоплює всі пін-коди, логіни і одноразові смс-коди доступу.

При цьому програма блокує повідомлення про списання коштів з рахунку. Шахраї роблять це для того, щоб потерпілий якомога довше залишався в невіданні і не заявив про злочин.

Іноді фішинг налаштовують таким чином, щоб він проникав в мобільний банк лише в момент надходження великих сум на рахунок. Саме тому фахівці безпеки рекомендують частіше оновлювати операційну систему смартфона і користуватися антивірусними програмами, що сканують всі додатки.

Як знайти “шпигуна”

Щоб виявити “шпигуна”, потрібно відкрити вкладку “Налаштування” – “Управління додатками” або “Запуск служб”. Цей алгоритм допоможе виявити підозрілі файли і потім видалити їх. Також можна скористатися спеціальними програмами, що сканують смартфон на предмет сторонніх кодів.

Завантажувати їх рекомендується тільки з офіційних ресурсів операційної системи.

Присутність в гаджеті сторонніх програм іноді позначається на його роботі. Пристрій може раптово перезавантажуватися, а відкриття додатків буде займати більше часу, ніж зазвичай. В цьому випадку варто негайно віднести смартфон в перевірену ремонтну майстерню.

Самостійно виявити шкідливий додаток буває непросто. Сучасні “програми-шпигуни” шахраї маскують.

Однак часом вони можуть містити в назві такі терміни як spy, monitor, stealth і подібні.

Щоб не допустити встановлення “шпигуна” на телефон краще не дозволяти стороннім людям користуватися пристроєм. Рекомендується застосовувати блокування екрану і обов’язкову ідентифікацію користувача.