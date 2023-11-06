Який Opel Insignia з пробігом краще обрати, щоб не мати клопоту

Opel Insignia — один з тих автомобілів, які не були гідно оцінені покупцями, будучи новими, але здобув свою славу на вторинному ринку. В Україні він не входить до топів, але вже багато років користується стабільним попитом. На ринку його можна знайти у різних комплектаціях і дуже різних станах. Не менш часто він зустрічається на авторозбираннях, наприклад https://avto.pro/avtorazborka/opel/. Останній факт може викликати підозри: чи достатньо надійний цей автомобіль, чи слугуватиме він, чи також піде на запчастини через деякий час? Однак у вас є всі шанси купити Opel Insignia, який проживе ще багато років без зайвих ремонтів, якщо ви врахуєте декілька рекомендацій.

Всю увагу — на мотор!

Саме на силовий агрегат необхідно звертати увагу перш за все, вибираючи вживаний Opel. Як показала практика, із віком саме він створює власнику основні проблеми.

Атмосферні двигуни — найменш потужні і залишаються вибором для тих, хто їздить максимально спокійно. Зате вони найнадійніші. Агрегати об’ємом 1,6 та 1,8 літри легко проїжджають без капремонту до 500 тис км! Головне – уважно стежити за станом системи охолодження. Турбомотор вже потужніший і його цілком вистачає для динамічної їзди. Але проблем із ним більше. Теплообмінник тут теж слабке місце, але ремонтувати його буде дорожче – доведеться знімати/ставити турбокомпресор. Крім того, через наддув цей мотор більш теплонавантажений, а система охолодження у нього менш надійна, тому перегрівається швидше і частіше.

3.Дволітрові мотори — найбільш поширені на вітчизняному ринку. Але утримувати їх дорожче, ніж решту. По-перше, привід ГРМ тут із ланцюгом, який не дуже швидко, але все-таки витягується — зазвичай до 110–130 тис. км. По-друге, у цих моторів не дуже надійна турбіна – із середнім ресурсом у 150 тис. км.

Загальна для всіх двигунів проблема — бензобак: ближче до 100 тис. км. опель може втрачати потужність, а при інтенсивному розгоні з’являться провали. Діагноз досить простий: двигуну не вистачає палива, а винен у цьому бензонасос. Точніше, сітка його паливозабірника, що забилася брудом. Достатньо почистити її, і проблема зникне. Однак це не проста операція: доводиться знімати паливний бак, встановлений під днищем.

Коробка краще механічна

На Opel Insignia встановлювали два варіанти «автомата» в залежності від потужності двигуна — 6Т40 або AF40. Другий надійніший, хоча після 150 тис. км може почати «штовхатися» при перемиканнях. А ось у 6Т40 ця проблема проявляється раніше (100–120 тис. км), і загалом вона потребує більшої уваги. В обох випадках проблема поштовхів зазвичай вирішується своєчасною заміною оливи та, при необхідності, промиванням.

Механічних коробок передач Insignia отримала три штуки: дві з них абсолютно безпроблемні і служать понад 200 тис. км, а ось «середня», яку ставили з двигуном 1.6Т та деякими дизелями, може зашуміти після 60 тис. км. Втім, існує чимало прикладів, коли це відбувалося і набагато пізніше, ближче до двохсот тисяч.