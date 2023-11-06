У мережі з’явилися перші огляди PlayStation 5 Slim

Західні YouTube блогери почали публікувати перші огляди PlayStation 5 Slim. Так, наприклад, відеоролики про новинку вже з’явилися на каналах Dave2D і Linus Tech Tips.

У своїх кліпах блогери розпакували новинку і порівняли з оригінальною моделлю. Dave2D і Linus Tech Tips порівняли як екстер’єри різних PlayStation 5, так і їхній зміст.

Порівнюючи зовнішню частину пристроїв, блогери відзначили, що PlayStation 5 Slim помітно легша і менша за оригінальну приставку. Також вони звернули увагу на невеликі зміни в дизайні та конструкції. Наприклад, дисковод став знімним. Його можна підключити і відключити без будь-яких інструментів. Окремо блогерами була відзначена необхідність з’єднання з інтернетом при першому ввімкненні приставки після підключення приводу.

Розібравши PlayStation 5 Slim, блогери звернули увагу на зміни системи охолодження і новий дизайн материнської плати. Обидва нововведення позначилися на тепловіддачі приставки: Dave2D з’ясував, що версія Slim гріється трохи сильніше базової PlayStation 5 останньої ревізії. При цьому різниця не є критичною.

PlayStation 5 Slim надійде в продаж 10 листопада 2023 року за ціною від $449.