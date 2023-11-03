Новий бренд смартфонів в притул підібрався до Xiaomi та Samsung

Маловідома китайська компанія Transsion випередила Oppo з продажу смартфонів. Агентство Canalys представило звіт за третій квартал 2023 року. Згідно з документом, з’явився новий потенційний лідер світового ринку смартфонів.

Це компанія Transsion, яка виготовляє смартфони під брендами Tecno, Itel, Infinix. Це один із основних постачальників мобільних пристроїв на ринки Африки, Близького Сходу, Латинської Америки, Азії та Океанії. Тому Transsion менш відома, ніж інші вендори.

Незважаючи на це, аналітики вважають, що Transsion цілком може стати лідером світового ринку смартфонів: компанія досить швидко потрапила на четверте місце, потіснивши Oppo і поступившись тільки іншим світовим брендам: Samsung, Apple і Xiaomi.

З аналітиками з Canalys погоджуються колегами з IDC та Omdia. Фахівці вважають, що світове лідерство Transsion цілком можливо, а зараз успіх вендора зумовлений орієнтуванням на країни, що розвиваються, і пропозицією бюджетних смартфонів.