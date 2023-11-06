Німецьке спеціалізоване видання Флуг Ревю вирішило провести цікаве дослідження. Авіажурналісти порівняли літаки, на яких літають президенти США і РФ.

У Флуг Ревю задумали з’ясувати – чий борт №1 крутіший за цілою низкою характеристик – американський Air Force One VC-25А або спеціальна модифікація Іл-96, яку прозвали за кордоном Літаючим Кремлем?

Що ж з’ясували німецькі експерти?

Розмір

Літак Джо Байдена VC25А має дві палуби, довжину 70,6 м, розмах крил 59,6 і масу в 380 тонн.

Чотиридвигуновий широкофюзеляжний далекомагістральний Іл-96 має скромніші параметри – 55,3; 57,6 і 250.

Тож за розміром перевага, безумовно, у літака №1 США.

Кількість

Зате за кількістю літаків путін набагато обійшов свого американського колегу.

Джо Байден та інші вищі чиновники США можуть скористатися для своїх польотів країною та світом лише двома президентськими літаками.

А ось персональний повітряний флот перших осіб рф набагато ширший – всього в ньому 10 літаків. Модифіковані Іл 96-300ПУ входять до складу спеціального льотного загону “росія” і числяться на балансі апарату президента країни. Крім фірмового оформлення загону “россия”, на кожен борт нанесені зображення прапора країни і президентського штандарта.

З 10 спецмоделей для польотів вищих російських чиновників 4 судна мають розширений президентський формат 300 ПУ. Абревіатура означає – пункт управління. Тому в розпорядженні путіна вдвічі більше літаків, обладнаних спеціально для польотів першої особи держави і здатних одночасно служити центром управління країною та армією.

Термін експлуатації

Літаки американського лідера вже далеко не нові. Вони експлуатуються майже 30 років і були виконані на базі тоді актуального Боїнга 747-200.

Через півтора-два роки авіафлот американського президента планується оновити. За даними журналістів із Флуг Ревю, у США вирішили скористатися санкціями для вирішення цього завдання. Два Боїнги 747-81 в особливій модифікації були розроблені на замовлення російської компанії Трансаеро. Але в обставинах, що склалися, два повітряних судна не будуть поставлені в рф. У результаті їх вирішили доопрацювати і зробити президентськими літаками. Але літаків у глави США все одно буде тільки два – старі спишуть.

А ось у перших осіб рф повітряні судна досить нові. Для путіна літак побудували у 2003. Потім у 2010 заявку на розширення парку зробив Медведєв, і два судна надійшли до спеціального льотного загону в 2012 і 2014 роках.

Внутрішній устрій

На борту кожного з президентських Іл є робочий кабінет президента, приміщення для засідань і конференцій, спортзал, душ, їдальня, бар, медичний кабінет і спальна кімната.

Літаки американського лідера влаштовані приблизно так само – за винятком спортивного залу. Але у Байдена замість них передбачено другу кухню й окремі відсіки для гостей на борту.

Порівнянними є і засоби захисту.

На літаках глав США і рф є спецзв’язок, системи протидії ракетним ударам, капсули для екстреного індивідуального катапультування першої особи, екранування від радіації. Плюсом VC-25A є система дозаправки в повітрі, якої немає в Іл.

За оцінкою експертів, з Флуг Ревю обстановка на російських президентських бортах набагато розкішніша і стильніша. Її розробляла і виготовляла компанія Даймонд Ейркрафт із Відня, яка спеціалізується на обладнанні та дизайні для ВІП-літаків.

На борту у Байдена оформлення набагато менш помітне.