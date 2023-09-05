Oppo представила новий недорогий смартфон

Компанія Oppo представила в Об’єднаних Арабських Еміратах новий смартфон із середньобюджетної цінової категорії А38. Про це повідомляє видання GSMArena.
Пристрій отримав 6,56-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення до 90 Гц. Також є “V”-подібний виріз під фронтальну камеру на 5 МП. Основна камера є два модулі: основний на 50 МП і датчик глибини з роздільною здатністю 2 МП.
За продуктивність новинки відповідають восьмиядерний процесор MediaTek Helio G85 з максимальною тактовою частотою до 2 ГГц, а також 4 ГБ оперативної пам’яті. Для зберігання даних користувача передбачена флеш-пам’ять об’ємом до 128 ГБ. Також є підтримка карток пам’яті типу microSD до 1 ТБ.
Oppo A38 оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг та підтримує швидку зарядку типу SuperVOOC потужністю до 33 Вт. Водночас значиться підтримка двох SIM-карток, аудіороз’єм на 3,5 мм, а також Bluetooth стандарту 5,3.
GSMArena пише, що смартфон вийшов у двох кольорах: чорному та золотому. Точна ціна пристрою не називається, проте, ймовірно, вона буде не вищою за $200.
➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на авто для наших військових. Напрямок Бахмут❗❗ Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375411208002084
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter