Oppo представила новий недорогий смартфон

Компанія Oppo представила в Об’єднаних Арабських Еміратах новий смартфон із середньобюджетної цінової категорії А38. Про це повідомляє видання GSMArena.

Пристрій отримав 6,56-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення до 90 Гц. Також є “V”-подібний виріз під фронтальну камеру на 5 МП. Основна камера є два модулі: основний на 50 МП і датчик глибини з роздільною здатністю 2 МП.

За продуктивність новинки відповідають восьмиядерний процесор MediaTek Helio G85 з максимальною тактовою частотою до 2 ГГц, а також 4 ГБ оперативної пам’яті. Для зберігання даних користувача передбачена флеш-пам’ять об’ємом до 128 ГБ. Також є підтримка карток пам’яті типу microSD до 1 ТБ.

Oppo A38 оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг та підтримує швидку зарядку типу SuperVOOC потужністю до 33 Вт. Водночас значиться підтримка двох SIM-карток, аудіороз’єм на 3,5 мм, а також Bluetooth стандарту 5,3.

GSMArena пише, що смартфон вийшов у двох кольорах: чорному та золотому. Точна ціна пристрою не називається, проте, ймовірно, вона буде не вищою за $200.