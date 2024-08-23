“Номер прихований”: хто дзвонить українцям та чим це небезпечно

Якщо під час вхідного дзвінка на екрані телефону відобразився напис «Номер приховано», то власник такого номера навмисно не хоче афішувати його іншим людям. Зробити це можна двома способами:

Через спеціальну функцію на телефоні, яка є у кількох виробників – рідкісний випадок, оскільки стільникові оператори зазвичай блокують самовільне приховування номера.

Через мобільного оператора.

Найчастіше актуальний саме другий спосіб, оскільки він гарантовано працює. Усі оператори надають особливу послугу під назвою «Антивизначник», яка дає змогу абоненту не показувати свій номер телефону під час вихідних дзвінків іншим людям. Вичислити, хто насправді телефонує, складно – зазвичай для цього потрібно підключати зворотну послугу в оператора, що показує приховані номери. Але не всі провайдери зв’язку пропонують таку можливість, тому розберемося, хто найчастіше телефонує з прихованих номерів абонентам.

Спамери

Приховані номери можуть встановлювати рекламні відділи в компаніях, які займаються холодними дзвінками – це дзвінки потенційним клієнтам з метою пропонування послуг або товарів. Оскільки такі виклики для самих абонентів стають небажаними і нав’язливими, то вони можуть як заблокувати номер, так і передзвонити на нього зі скаргами. Щоб унеможливити таку можливість, компанії заздалегідь приховують свої номери – так люди не зможуть занести їх до чорного списку, а отже, спамери можуть і надалі їх обдзвонювати.

Шахраї

Зазвичай шахраї використовують віртуальні номери, щоб легко їх змінювати і не боятися блокувань. Але в рідкісних випадках вони телефонують за допомогою фізичних SIM-карт, номери яких приховують за допомогою операторів зв’язку. Так можуть чинити аферисти-одинаки, які здійснюють не так багато дзвінків і бояться розкрити свій справжній номер телефону.

МФО

Мікрофінансові організації телефонують із прихованих номерів із пропозиціями оформити позику або кредит. Вони переслідують ті самі цілі, що і звичайні рекламні відділи – не дати абонентам можливість заблокувати свій номер або дізнатися заздалегідь, хто телефонує.

Колектори

Колекторські агентства також не поспішають афішувати свої номери, щоб уникнути блокування і продовжувати дзвінки як вдень, так і в нічний час. Інша причина дзвінків з прихованих номерів колекторами – психологічний тиск на боржника. Багато людей починають нервувати, коли бачать на екрані телефону напис «Номер приховано», бо не знають, чого очікувати. Цим користуються й агентства, щоб сильніше натиснути на людину і змусити її швидше повернути борг.

Розіграш

У рідкісних випадках абоненти користуються послугою «Антивизначник», щоб розіграти друга або, навпаки, людину, яка їм не подобається. Такі дзвінки поодинокі і трапляються дедалі рідше, адже послуга «АнтиАВН» – платна, і підключати її заради одного виклику хоче не кожен.

Звичайні абоненти

Приховати свій номер можуть і звичайні люди, наприклад, ті, кому часто доводиться здійснювати дзвінки за оголошеннями, по роботі або з інших питань. Так їм не будуть передзвонювати в невідповідний час, а компанії, в які вони дзвонили, не зможуть випадково або навмисно «злити» номер шахраям і спамерам.