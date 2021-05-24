Яким повинен бути дешевий смартфон: 5 ознак хорошого бюджетника

Користувач повинен розуміти, за що платить, навіть якщо мова йде про суму, що не перевищує кілька сотень доларів. Тому, вибираючи бюджетний смартфон, доцільно приділяти увагу його технічними характеристиками і візуальним особливостям.





Зрозуміло, чекати від дешевого гаджета флагманської продуктивності безглуздо, однак і купувати «кота в мішку» – теж нерозумно. Можна розпізнати хороший недорогий телефон з 5 ознаками.

ВИРОБНИК

Виробництвом дешевих смартфонів займаються не тільки маловідомі торгові марки. Багато популярних компанії випускають цілі «сімейства» і лінійки бюджетних моделей. «Король» недорогої мобільної техніки – китайський бренд Xiaomi .

Смартфони Хіомі продаються за рекордно низькою ціною і при цьому відповідають вимогам часу. У них є камери, сенсори безпеки і інші сучасні «плюшки».

Також пристрої з привабливими цінниками представлені в асортименті інших торгових марок:

Poco

Яскравий приклад – модель Poco X3, яка за багатьма характеристиками можна порівняти зі смартфонами з топового сегмента.

Oppo

Ціна пристроїв з серії А – мінімальна. При цьому вони обладнані великими екранами і актуальними камерами.

Huawei

Бюджетники Хуавей підкуповують високою продуктивністю і красивим дизайном.

Samsung

Корейський гігант досягає успіху у виробництві флагманів і недорогих смартфонів для економних користувачів. Дешеві моделі варто шукати в серіях Galaxy A і M.

АКУМУЛЯТОР

Одна з відмінних рис недорогих смартфонів – високі показники автономності. Збільшити час роботи без підзарядки виробникам вдається за рахунок:

Використання бюджетних процесорів. Такі чіпи менш вимогливі і не енерговитратні. Збільшення товщини корпусів. Бюджетні телефони часто трохи товщі, ніж дорогі. Обумовлено це наявністю в конструкції великого акумулятора. Установки енергоефективного ПО. Попередньо програми витрачають мало енергії.

Оптимальна ємність акумулятора для дешевого телефону становить 4-5 тисяч мАг. Такої енергоємності цілком достатньо для автономної роботи протягом декількох днів (при помірних навантаженнях).

ЕКРАН

При виборі оптимального розміру дисплея слід відштовхуватися від власних уподобань. Якщо гаджет потрібен тільки для спілкування, краще вибрати компактний або середній варіант з діагоналлю 5-5,5 дюймів. Такий зручно носити в кишені або сумочці.

Для перегляду мультимедійного контенту більше підходять фаблет . У них екрани діагоналлю від 6 дюймів.

КАМЕРИ

Фронтальна камера повинна бути якісною для комфортного спілкування по відеозв’язку. Оптимальна роздільна здатність переднього модуля – від 8 мегапікселів.

До основної камері вимоги вище. Не варто боятися шукати в бюджетному сегменті пристрої з подвійними або потрійними камерами. Таких у продажу досить.

Наявність додаткових об’єктивів в рази розширює можливості зйомки. Фото і відео виходять якісними навіть в темряві.

ДИЗАЙН

Бюджетні бренди часто копіюють дизайн у преміальних виробників, а також привносять в зовнішній вигляд смартфонів свої фішки. За невелику суму можна придбати гарний гаджет в скляному, металевому або пластиковому корпусі яскравого або, навпаки, пастельного відтінку.

«Вестися» потрібно не тільки на красу, а й на практичність. Основні вимоги до матеріалу виготовлення:

міцність і надійність;

стійкість до забруднень;

захист від вигорання.

Щоб не відчувати себе обділеним через нестачу тих чи інших функцій в смартфоні, варто грамотно підходити до вибору. Розумний підхід дозволяє підібрати модель, здатну конкурувати навіть з дорогими пристроями.