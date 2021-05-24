«ПриватБанк» і «Ощадбанк» закривають офіси по всій Україні

На жаль для багатьох українців, найбільші державні банки нашої країни, зокрема, «ПриватБанк» і «Ощадбанк», закривають свої відділення. Зрозуміло, не всі, а тільки деяку їхню частину, але все одно це ускладнить доступ до банківських послуг для пенсіонерів та інших осіб, які не користуються інтернетом.





Скільки відділень буде закрито

Скорочення кількості банківських відділень почалося ще в минулому році, на хвилі пандемії уханьского коронавіруса COVID-19. Проте, за словами представників банків, воно пов’язане не тільки з епідеміологічної небезпекою масових скупчень людей, а й з тим, що значна частина банківських послуг переходить в інтернет. На даний момент практично не існує послуг, не пов’язаних з готівковими коштами, які вам не можуть надати в режимі онлайн.

Всього в нашій країні з початку поточного року встигли закрити шістдесят одне відділення банків. У січні по всій території України функціонувало 7134 відділення, на даний момент їх залишилося вже тільки 7073. Проте, темпи скорочення кількості відділень значно знизилися в порівнянні з минулим роком. Відзначимо, що на момент початку пандемії, в квітні 2020 року, в нашій країні було 7884 відділення різних банків. Багато з них закрилися в пандемію і так і не відкрилися вже ніколи.

В основному відділення закривають державні банки. Так, Ощадбанк закрив сорок три своїх відділення, ПриватБанк – тридцять три, а Укргазбанк – шість відділень. У той же час банки з приватним капіталом, навпаки, вирішили розширити свою мережу. Лідером в цій справі став банк ПУМБ, який відкрив дев’ять нових відділень з початку нового року: якщо в січні у нього було 224 відділення, то зараз їх вже 233. На другому місці – Перший інвестиційний банк, який відкрив п’ять нових відділень, і тепер їх у нього тридцять одне. Три відділення відкрив Укрбудінвестбанк, який на даний момент має в своєму розпорядженні п’ятдесят одне відділення.

Що стосується статистики по кількості відділень, то найбільше їх у Ощадбанку – 1797. На другому місці ПриватБанк з 1684 відділеннями. Також до п’ятірки лідерів входять «Райффайзен Банк Аваль» (396 відділень), Укрсиббанк (271 відділення) та Укргазбанк (270).