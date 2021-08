В Україну прийшла досі небачена хвороба вейперів EVALI, яка потребує підключення пацієнтів до апаратів ШВЛ

Прийнято вважати, що куріння електронних сигарет не завдає такої шкоди здоров’ю, як це роблять класичні тютюнові вироби. Але чим довше лікарі спостерігають за любителями подиміти, тим більше причин в цьому сумніватися. Дійшло до того, що 16 серпня українцям стали розсилати листи з попередженням про шкоду куріння вейпів.





І привід для занепокоєння дійсно є – цього літа в Україні вперше зафіксували випадок так званої EVALI. Назва хвороби розшифровується як e-cigarette or vaping product use associated lung injury – пошкодження легенів, пов’язане з вживанням електронних сигарет або вейпу. Постраждалим виявився 17-річний підліток. Він поступив до лікарні з задишкою і кашлем, підвищеною температурою, блювотою, болем у животі і втратою ваги.

Причина захворювання – речовини, які входять до складу рідини для випаровування в електронних сигаретах. Вони здатні викликати ліпоїдну пневмонію, з серйозним ураженням легень і до летального результату недалеко. На щастя, на цей раз все обійшлося, хоч горе-вейперу і довелося валятися два тижні у відділенні інтенсивної терапії.

“Куріння електронних сигарет може викликати пневмонію

Доброго дня!

Ваше життя в небезпеці, якщо купите вейпи: електронні сигарети шкідливі не менше звичайних. В них також знаходиться нікотин: вони можуть спровокувати ліпоїдну пневмонію – потенційно смертельне ураження легенів.

Також є дані, які підтверджують: курці тяжче переносять COVID-19

Через вейпи в світі з’явилась нова хвороба – EVALI, найчастіше від неї страждають молоді люди до 20 років. Їх лікують у відділеннях реанімації і примають на апаратах ШВЛ. Врятувати виходить не всіх”.

Перший сплеск EVALI зафіксували лікарі в США ще в 2019-му році, коли на лікарняні ліжка стало попадати дуже багато вейперів. І всі з ураженнями легенів різного штибу: пневмонія, гострий бронхіоліт (запалення в бронхіолах) або пневмоніт (запалення стінки альвеол). У всіх випадках в запалення була неінфекційна природа, так що антибіотики виявлялися безсилими і хворих доводилося виходжувати на апаратах для штучної вентиляції легенів. На даний момент від EVALI в США померло 26 осіб.

Можливо, багатьом вейперам варто переглянути свій погляд на “ширяння”, яке точно не таке вже безпечне, як здавалося колись. Як мінімум, варто уважніше підходити до вибору рідини для вейпа і компонентів, що входять до її складу, адже саме вони призводять до проблем з легенями.