Названо найбільш популярні безкоштовні ігри для Android-смартфонів

Ринок мобільних ігор у 2021 році розвивається як ніколи. Навіть в сегменті безкоштовних тайтлів повно якісних проектів, які можуть захопити користувача на довгі години. Щоб розповісти нашим читачам про кращі з них, ми підготували спеціальний матеріал.





№5 – Among Us

Пік популярності Among Us позаду, але сказати, що тайтл помер не можна. Гра, що представляє собою настільну «Мафія» в космічному сеттингу досі звучить бадьоро. Матчі проходять досить швидко, тому зіграти кілька раундів по шляху на роботу або назад – саме-те.

№4 – Subway Surfers

Subway Surfers – один з найвідоміших таймкілерів. Суть гри дуже проста – ви бігаєте за трьома лініями, збираєте монети і ухилятися від будь-яких перешкод, намагаючись пробігти якомога далі. Гра не набридає через те, що в ній безліч різних локацій, що радують око, а також є можливість змагатися з друзями та іншими геймерами в Subway Surfers у загальносвітовому рейтингу.

№3 – Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile – популярний шутер від першої особи з великою кількістю ігрових режимів, а також величезним арсеналом зброї. У грі можна створювати власні класи, комбінуючи унікальні навички і зброю, а також проповідувати абсолютно різні тактики для досягнення успіху в бою. Іншою перевагою варто вважати класну графіку. Правда, насолодитися нею вийде тільки власникам флагманських пристроїв.

№2 – Genshin Impact

Genshin Impact – класна гра від китайців, натхненна культовою Зельдою. Досліджувати величезний відкритий світ дуже цікаво завдяки яскравій стилістиці, колоритним персонажам і захоплюючому сюжету. На окрему увагу заслуговує захоплююча боївка, в якій доведеться комбінувати різноманітні стихії.

№1 – Brawl Stars

Brawl Stars – хайпова MOBA гра, що стала справжнім хітом серед молодого покоління. Всьому виною є мультяшна графіка, захоплюючий ігровий процес з різноманітними режимами і частка азарту – нових персонажів отримати в свою колекцію можна з лутбоксів.