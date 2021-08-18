Xiaomi додали в MIUI нові віджети

На наступний день після виходу «MIUI 12.5 Enhanced» китайські версії прошивок отримали цілу низку оновлень системних додатків, які крім покращення основних функцій включають в себе нові віджети.





У цій статті ми розповімо про основні зміни, покажемо на які віджети варто звернути увагу і встановити на свій смартфон.

Календар

На глобальних прошивках встановлюється без заміни основного додатка, але додає сім варіантів віджетів різного розміру і стилю, що на наш погляд переважує витрату зайвих 32 Мб в пам’яті.

Має підтримку темного і світлого режиму, а при натисканні на конкретне число перекидає користувача до цієї дати. Так що якщо багато плануєте і взаємодієте з Mi-календарем, оновлення більш ніж корисне.

Стрічка віджетів (App Vault)

Якщо ви втомилися від одноманітності робочих столів і хочеться трохи урізноманітнити їх зовнішній вигляд, оновлення так званої «Стрічки віджетів» дозволить вам це зробити.

З усіх доданих віджетів уваги заслуговують тільки Quick access (він же швидкий доступ) і Shortcuts.

Після встановлення оновлення додаєте на екран будь-який з них і натискаєте на ярлик в правому нижньому кутку. Потім тиснете на «Edit» -> видаляєте непотрібні вам ярлики -> гортаєте в самий низ до пункту «Select other apps» і вибираєте ті додатки, які хочете бачити в новому віджеті.

Налаштування

А ось з новинками цього додатка все куди цікавіше, ніж здавалося на перший погляд. Встановивши оновлення і додавши віджет екранного часу (показує різну інформацію про використання смартфона) ми звернули увагу на те, що смартфон збирав дані про використання ще до оновлення.

Як ми з вами знаємо, будь-яка аналітика витрачає заряд акумулятора і ми вже приступили до пошуку можливих варіантів вирішення цієї проблеми. З корисних функцій, зазначимо лише добовий ліміт (може стати в нагоді для заборони використання смартфона більше обраних значень, наприклад для контролю за дітьми).

Галерея

Віджети в оновленні цього додатка носять скоріше побічний характер, оскільки інші зміни теж гідні згадки:

Допрацювали швидке переключення між «Все» і «Камера»

Оптимізували анімацію при видаленні або додаванні нових знімків

Додано три нових фільтри

Оптимізовано редагування фотографій

Налаштовано класифікацію альбомів

Віджети нової галереї виглядають ось таким ось чином і не несуть ніякої практичної користі. Так само, щоб не витрачати ваш час, покажемо як виглядає новий віджет програми «Здоров’я».

Заздалегідь попереджаємо, що це бета-версії, більшість файлів не мають підтримки російської мови.