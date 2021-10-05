Фахівці розповіли, в яких випадках недоречно відправляти голосові повідомлення

Чому багатьох користувачів дратують голосові повідомлення? Насправді, причин достатньо. Розповімо в статті, у яких випадках краще писати текстом.





Незнайомі люди

Не відправляйте голосові повідомлення малознайомим людям. Ви не знаєте, якому спілкуванню надає перевагу чужа людина.

Ділове спілкування

Листування по роботі виключає наявність голосових повідомлень. Серйозні питання вимагають офіційності.

Груповий чат

Уявіть, що ви не заходили в соцмережу і пропустили два десятка повідомлень в груповому чаті. Неприємність в тому, що вони всі голосові … тривалістю по 2-3 хвилини!

Просте прохання

Якщо співрозмовник раніше попереджав вас про неприязнь до голосових повідомлень, краще не дратувати його і користуватися клавіатурою.

Важлива інформація

Адресу, особисті дані і час зустрічі потрібно відправляти текстовим повідомленням. Так людині, з якою ви спілкуєтеся, буде простіше запам’ятати отриману інформацію.

Термінове питання

Якщо ви не впевнені, що співрозмовник зможе відразу прослухати голосове повідомлення, заощаджуйте час і напишіть питання текстом. Є велика ймовірність, що він вам відповість.

Короткі повідомлення

Погодьтеся, нікому не буде приємно отримати в хвилину десять коротких голосових повідомлень.