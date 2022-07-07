Топ 3 найкращих безрамкових смартфона 2022 року за характеристиками

Безрамкові смартфони остаточно витіснили своїх конкурентів із ринку і тепер за такою концепцією виконується кожна новинка. Проте, в повному обсязі вони можуть похвалитися однаково просунутими характеристиками. Які телефони в 2022 році найпросунутіші в частині заліза? Давайте з’ясовувати разом.





№3 – Google Pixel 6 Pro

Ціна: 26999 гривень

Топовий флагман від Google пропонує найдосконаліші характеристики. Він оснащений величезним дисплеєм на 6.71 дюймів із частотою оновлення 120 Гц і 2К роздільною здатністю, а також процесором Google Tensor. За продуктивністю жодних нарікань – вистачить на найближчі кілька років комфортної експлуатації.

Вкотре Google вразила всіх своїм умінням налаштовувати камери. За підсумками три датчики з роздільною здатністю 50, 48 і 12 МП роблять феноменальні по деталізації, контрастності та різкості знімки. Також у девайса є стереодинаміки, акумулятор на 5003 мАг та корпус із захистом IP68.

№2 – Samsung Galaxy S21 Ultra

Ціна: 35 000 гривень

Найпотужніший смартфон Samsung. Його ключовою особливістю є фішка, що перекочувала з серії Galaxy Note, з підтримкою стілусу S-Pen, за рахунок якої телефон дарує користувачу зовсім інші відчуття від експлуатації.

Що стосується начинки, то тут все за останнім словом моди. 2К дисплей діагоналлю 6.8 дюймів із частотою оновлення 120 Гц, власний 5-нанометровий процесор Exynos 2100 та квадрокамера на 108+10+10+12 МП із двома телефотооб’єктивами. Все це загорнуте у надійний корпус, захищений за стандартом IP68.

№1 – iPhone 13 Pro Max

Ціна: 54 000 гривень

Як не крути, а достойних конкурентів у iPhone 13 Pro Max зараз немає. Гаджет укомплектований найпотужнішим процесором Apple A15, який, на відміну від альтернатив для Android-смартфонів, не має жодних проблем з перегрівом. Та й за продуктивністю він трохи перевершує конкурентів.

Екран тут 6.7-дюймовий, виконаний за технологією OLED та оновлюється із частотою 120 Гц. Квадрокамера з LiDAR-модулем та трьома 12-мегапіксельними сенсорами робить еталонні за всіма параметрами знімки, а зйомка відео з динамічним фокусом дозволяє створювати кіношедеври прямо зі смартфона. Стереодинаміки тут одні з найгучніших серед усіх смартфонів, а за рахунок батареї ємністю 4352 мАг iPhone 13 Pro Max – найбільш автономний серед усіх яблучних телефонів