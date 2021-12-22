Огляд SSD Crucial BX500: один з кращих бюджетних дисків на ринку

Тепер, коли накопичувачі NVMe стали доступними кожному, 2.5 дюймові SATA SSD вже не такі привабливі, як раніше. Навіщо заморочуватись накопичувачем, швидкість якого менша за 600 МБ/с, якщо швидший і тонший SSD стандарту M.2 коштує приблизно стільки ж? Розбираємось в огляді від GSMinfo.





Огляд Crucial BX500: Особливості і дизайн

Не все так однозначно. По-перше, стандарт M.2 став зараз доступним тільки на найновіших моделях материнських плат ПК і ноутбуків, тому, якщо ви захочете оновити постійну пам’ять свого кількарічного комп’ютера, у вас, скоріш за все, не буде можливості підключити накопичувач NVMe в якості основного. Крім того, можливо, ви вже використали єдиний слот M.2 для основного диска, а тепер хочете додати ще трохи пам’яті, не застосовуючи при цьому повільні магнітні жорсткі диски. І як вишня на торті, можливо, ви не маєте змоги потратити кілька зайвих сотень гривень, а SSD стандарту SATA коштує дешевше більшості накопичувачів NVMe.

Враховуючи все вищесказане, якщо ви збираєтесь обзавестись бюджетним SSD накопичувачем стандарту SATA, за логікою ви б навряд чи звернули увагу на одну з відносно нових моделей Crucial BX500. Звісно, наявність обмежень пропускної здатності платформи SATA означає, що нові моделі дисків не обов’язково будуть працювати швидше за старі, тому, можливо, є сенс взяти зі знижкою старшу модель вищого рівня?

Пам’ять NAND не завжди однакова. Навіть якщо SSD обіцяє максимально максимально розігнати ліміт швидкості в межах пропускної здатності стандарту SATA, буває, що швидкість може падати під час більш складних завдань з передачі даних, тому новіші моделі накопичувачів можуть дати більше можливостей навіть, якщо це моделі початкового рівня. BX500 у своєму родинному дереві має дуже талановитих предків: 2.5 дюймові твердотілі накопичувачі MX500 і MX300 показали відмінний баланс швидкості і доступної ціни.

На щастя, новий BX500 має ще більш привабливу ціну. За кожен гігабайт накопичувача на 120 ГБ треба віддати 6.25 грн, в той час як модель на 240 ГБ обійдеться приблизно у 3.75 грн за гігабайт. Накопичувач об’ємом в 480 ГБ можна вхопити за ще більш спокусливою ціною – 2.9 грн за гігабайт. Моделі об’ємом в 1 і 2 терабайти коштують приблизно стільки ж в розрахунку за 1 гігабайт.

Компанія Crucial заявляє про максимальну швидкість послідовного читання у 530 МБ/с і максимальну швидкість послідовного запису 500 МБ/с, тому, незважаючи на свою ціну, BX500 не відстає від накопичувачів середнього класу. Скелети у шафі BX500 теж є: по-перше, диск не має вбудованої функції шифрування, однак більшість домашніх користувачів такими функціями не користуються.

А ось те, що BX500 не дуже довговічний, може насторожити всіх, хто звик сидіти за компом годинами. Наприклад, рейтинг TBW у моделі на 240 ГБ складає 80TBW: це означає, що на диск можна записати сумарно близько 80 ТБ даних, після чого можуть з’явитись проблеми.

Якщо ви користуєтесь комп’ютером час від часу, вам це не зашкодить. Однак, якщо ви працюєте з великими медіафайлами, часто встановлюєте великі за об’ємом ігри, тоді варто задуматись над резервними копіями вашої інформації. У моделі на 120 ГБ рейтинг TBW ще нижчий – всього 40TBW, накопичувач на 480 ГБ трохи довговічніший, його рейтинг TBW складає 120TBW.

Очевидно, що цей твердотілий накопичувач простий як двері, але коли справа доходить до швидкості, то BX500 перевершує всі сподівання, як для бюджетного SSD. Для початку, він пройшов стандартні тести послідовного читання і запису CrystalDiskMark, з результатами 562 МБ/с і 525 МБ/с відповідно. І це не просто покращення по обох пунктах в порівнянні з MX300, результати дуже схожі до тих, які показує твердотілий накопичувач преміум класу 2.5 дюймовий Samsung 860 Evo вартістю 3700 грн.

Огляд Crucial BX500: Продуктивність

Тестова платформа:

– Процесор: Intel i9 10900K @ 5ГГц

– Материнські плати: Asus PRIME Z490

– Оперативна пам’ять: Ballistix Tactical Tracer 32GB DDR4 @ 4300MHz

– GPU: MSI GeForce RTX 3090

BX500 достойно пройшов більш жорсткий 4K тест, де він показав швидкість читання 248 МБ/с і швидкість запису 221 МБ/с. Хоча ці результати, умовно кажучи, не такі високі, як у стандартного послідовного тесту, вони все ж приємно близькі до середнього показника.

Щоб отримати більш реальні результати, ми прогнали наші власні тести за допомогою DiskBench. Під час тесту передачі величезних файлів, BX500 показав середню швидкість читання 441 МБ/с, проте все ж швидкість запису залишилась на рівні 496 МБ/с, що було ще одним дуже обнадійливим показником. Аналогічно, результат швидкості читання під час тесту передачі великих файлів показав 428 МБ/с. Такий показник є надзвичайно конкурентоспроможним за стандартами SATA.

У тесті швидкості запису великих файлів цей твердотілий накопичувач продемонстрував такі ж результати, як і 860 Evo: він фактично записує файли швидше, ніж це підтримує ОС Windows. В даному випадку, DiskBench показав теоретично неможливу швидкість запису, в середньому 601 МБ/с. Проте диск все ж підтримує досить високу швидкість передачі даних, ми просто не можемо точно виміряти, наскільки вона висока.

Тест на читання і запис невеликих файлів – це єдиний айсберг, з яким зіткнувся BX500: швидкість читання і запису знизилася відповідно до 257 МБ/с і 301 МБ/с. На відміну від тестів з величезними і великими файлами, SSD MX300 старшого покоління тут показав кращий результат, швидкість читання становить 338 МБ/с, а швидкість запису – 519 МБ/с.

Тим не менш, BX500 в цілому показав хороші результати, враховуючи, що це бюджетний твердотілий накопичувач, у якого не передбачені бустери швидкості типу кеш-пам’яті. Цей SSD в дечому навіть наблизився до високопродуктивного Adata XPG SX950U, що не може не дивувати, зважаючи на те, що в розрахунку на 1 ГБ BX500 на 5 грн дешевший, ніж еквівалентна модель Adata на 240 ГБ.

Огляд Crucial BX500: Висновки

Завзяті користувачі ПК можуть звернути увагу на обмеження рейтингу TBW або поглумитись над невисокою швидкістю під час передачі невеликих файлів, в такому випадку накопичувач BX500 їм не підійде. Це простий, але досить швидкий твердотілий накопичувач початкового рівня за справедливою ціною, і це означає, що практично будь-хто може оновити жорсткий диск свого комп’ютера, або ноутбука. За відсутності будь-яких більш серйозних недоліків, ми можемо рекомендувати цей SSD для покупки.