Найочікуваніші новинки смартфонів, які з’являться в Україні

Якщо ви вже давно думаєте над тим, щоб купити новий телефон, варто трохи почекати. Справа в тому, що вже зовсім скоро на ринку смартфонів з’явиться кілька дуже якісних моделей, здатних привернути вашу увагу. Про які саме гаджети йдеться? Зараз розповімо.





Xiaomi 10 Power

Бюджетна новинка незабаром приїде до України і майже напевно стане хітом у своєму ціновому сегменті. За доступної вартості вона оснащена акумулятором ємністю 6000 мАг, якого цілком вистачає на 3 дні автономної роботи. Крім того, у гаджета встановлений великий 6.7-дюймовий екран, 50-мегапіксельна камера, а на слоті процесора працює Snapdragon 680.

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro обіцяє стати одним із найкращих гаджетів за свої гроші. Йому пророкують 144-герцовий екран діагоналлю 6.6 дюйма, а також потужний процесор Dimensity 8100, за температуру якого відповідатиме система рідинного охолодження. Іншим козирем моделі стане швидка зарядка потужністю 67 Ватт. Крім того, обіцяють стереодинаміки та основну камеру на 64 МП.

Realme GT Neo 3

Realme GT Neo 3 з’явиться в Україні в червні, і всі, кому потрібен продуктивний апарат, повинні звернути на нього увагу. Модель укомплектована процесором Dimensity 8100, 120-герцевим AMOLED екраном та потрійною камерою на 50+8+2 МП. Виправдовуючи приписку GT у назві, у девайса є підтримка 150-ватної зарядки. Їй потрібно лише 5 хвилин, щоб заповнити половину ресурсів акумулятора.

Poco C40

Poco C40 має з’явитися на ринку цього літа і за своїх характеристик він має всі шанси стати хітом. Обіцяють, що гаджет отримає Android 11 в інтерфейсі MIUI 13, великий 6.7-дюймовий дисплей з HD+ роздільною здатністю, процесор Snapdragon 680, подвійну камеру на 50+2 МП та акумулятор ємністю 6000 мАч з підтримкою 18.

Poco X4 GT

Реліз Poco X4 GT намічений на це літо, але майже всі його жари вже були озвучені інсайдерами. Так, моделі приписують 144-герцевий дисплей, процесор Dimensity 8100 із власним 5G-модемом, потрійну камеру на 48+8+2 МП та 20-мегапіксельну фронталку. Місткість батареї повинна становити 5000 мАг, при цьому буде 67-ватна зарядка.