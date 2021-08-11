Огляд Oukitel WP13: захищений смартфон з функцією термометра

Ще кілька років тому брутальний вигляд захищених смартфонів і їх характеристики викликали у багатьох посмішку, а в руках такий телефон був, наче цеглина. Але з часом такого роду гаджети все ж знайшли свого клієнта.





Сьогодні ми розповімо про Oukitel WP13, міцний смартфон з достойними технічними характеристиками, який вміє працювати в мережах 5G. Крім того, гаджет вміє вимірювати температуру, хоча така функція, можливо, зацікавить не всіх. Ми дуже ретельно вивчили можливості смартфону.

Комплектація

Комплект даного смартфона дуже схожий до того, який мають його брати-конкуренти на китайському ринку. Спочатку ми відкриваємо білу картонну коробка, в якій ми знайдемо типовий набір:

Смартфон Oukitel WP13

Кабель USB-A / USB-C

Блок живлення потужністю 18W з роз’ємом для європейських розеток

Інструкції і гарантійний талон

Шпильку, щоб витягувати лоток SIM карти

Дизайн і якість виконання

Раніше ми вже користувались захищеними смартфонами, дехто з нас навіть мав подібний телефон в якості робочого, але модель Oukitel WP13 з першого погляду нас здивувала, оскільки вона дуже відрізняється від того, що ми зазвичай бачили в таких гаджетах.

Oukitel WP13 — це дійсно міцний горішок серед смартфонів, але виконаний він значно витонченіше: він важить всього 291 грам, а захисний матеріал вдало розміщений на корпусі, щоб телефон було зручно тримати в руці.

Розмір смартфона теж вражає: 175.8 мм х 84.4 мм x 14.2 мм, але великий він тільки візуально, проблем від розмірів під час користування ми не зустріли. Основним матеріалом корпусу є пластик, але рамка з боків має алюмінієві вставки з гвинтами, для надання гаджету брутального вигляду. Кутові області отримали протиударний захист, щоб вберегти смартфон від пошкоджень під час падіння.

Oukitel WP13 отримав сертифікати IP68, IP69K та MIL-STD-810G. Наявність цих сертифікатів означає, що смартфон захищений від потрапляння в нього води, пилу і навіть від пірнання з висоти 2 метрів на глибину до 1,5 метри і перебування під водою до 30 хвилин. Крім того, гаджет може функціонувати в діапазоні температур від -30 °C до +70 °С, тобто його можна взяти з собою майже в будь-яке місце!

На гранях смартфона розташовані різні клавіші і входи, які також отримали хороший захист від води і пилу. Роз’єм Type-C знаходиться на нижній грані. Він захищений шторкою так само, як і слот для SIM карти. На правій грані ми знайдемо регулятор гучності і клавішу живлення з вбудованим сканером відбитків пальців (який спрацьовує в 60% спроб), ліва грань містить клавішу, яку можна запрограмувати за власним бажанням.

Смартфон отримав моно динамік, який знаходиться на нижній грані поруч з роз’ємом для зарядки. Динамік відтворює звук досить добре, але не ідеально. На задній панелі розташований блок з камерами і сенсором для вимірювання температури. Він має форму восьмикутника, що відрізняється від стандартних варіантів дизайну блоку камер, до яких ми звикли. Oukitel стверджує, що камера надійно захищена і може використовуватись для підводної зйомки. Звичайно, що ми спробували зробити кілька кадрів під водою, проте у нас не було де розігнатись, щоб перевірити цю можливість більш ретельно.

Дисплей

На смартфоні встановлена IPS матриця з діагоналлю 6,52 дюйми, роздільною здатністю HD+, 720 на 1600 пікселів і захисним покриттям Gorilla Glass. Це дисплей достойної якості з хорошими показниками для повсякденного використання, але більше від нього очікувати не треба. Нам здається, що телефон ідеально підійде тим користувачам, кого цікавлять не стільки технічні характеристики, скільки довговічність і захист гаджета.

Яскравості дисплею достатньо навіть під сонячним промінням, колірна гама добре відкалібрована. Можна було б покритикувати дисплей за неідеально рівномірну яскравість екрану, але слід бути відвертими, якби ми не стали розглядати дисплей буквально під лупою, ми б нічого не помітили.

Налаштувати колірну гаму екрану по-своєму неможливо — це не передбачено виробником.

Обладнання та продуктивність

Oukitel WP13 обладнаний процесором Mediatek Dimensity 700, який створений за 7 нанометровим техпроцесом. Цей процесор можна було побачити й на інших смартфонах, наприклад Realme 8 5G. Процесор має вісім ядер, два з яких Cortex A76 з частотою 2.2 ГГц і шість ядер Cortex-A55 з частотою 2 ГГц. Також гаджет має графічне ядро Mali G57 з частотою 955 МГц, 8 Гб оперативної пам’яті типу LPDDR4X та 128 Гб вбудованої пам’яті типу UFS 2.1 з можливістю розширення.

Технічні характеристики смартфона знаходяться на дуже достойному рівні, він вигідно відрізняється від своїх міцних братів такого ж цінового діапазону. Під час щоденного використання телефон працює стабільно. Звичайно, невеликі фризи трапляються, але на нашу думку це результат недостатньої оптимізації ПЗ.

Саме тому результати тестів у цього смартфона трохи нижчі порівняно з конкурентами з подібними характеристиками. Компанія Oukitel недостатньо оптимізувала своє програмне забезпечення, як це часто буває з такого роду гаджетами.

Для порівняння розглянемо результати тесту Antutu Benchmark. Смартфон Realme 8 5G, який має на 2 Гб оперативної пам’яті менше, зміг набрати 363862 бали, в той час як Oukitel отримав всього 257477 балів. Приблизно таку ж ситуацію можна побачити в інших тестах. Однак ці показники у жодному разі не впливають на продуктивність під час щоденного користування.

Зв’язок і підключення у Oukitel WP13: телефон обладнаний NFC, Bluetooth 5 і двосмуговим Wi-Fi, а також він підтримує мережі 5G в обидвох слотах для SIM карт. Смартфон також підтримує режим Android Auto.

Камера

Oukitel WP13 отримав модуль камери восьмикутної форми. На ньому знаходяться три камери, спалах та інфрачервоний сенсор для вимірювання температури. Основна камера отримала сенсор на 48 мегапікселів виробництва Sony з апертурою f/1.79, здатний записувати відео у 2K при 30 кадрах за секунду. Сенсор обладнаний автофокусом PDAF. Другий сенсор на 0,3 мегапікселі вимірює глибину зображення і використовується в портретному режимі. Третій, на 3 мегапікселі, призначений для макрозйомки і теж має апертуру f/1.79.

Ширококутного сенсора тут нема, хоча його зараз встановлюють на більшість смартфонів. Якість фотографій: Oukitel WP13 дозволяє робити фото звичайної якості з передбачувано нудною колірною гамою і посередньою деталізацією.

Ще раз хочемо наголосити, що користувачі, які обирають такі смартфони, рідко цікавляться високими технічними характеристиками, тому 90% виробників обладнують такого роду гаджети камерами базового рівня. Інші 10% виробників не скупляться на якісне залізо, але цінова планка їх захищених смартфонів сягає 1000€.

Інтерфейс камери має чітку структуру, але деякі вбудовані функції треба добре пошукати. Для вибору доступні наступні режими: класичний, панорама, режим краси та професійний режим. В професійному режимі є багато ручних налаштувань, починаючи з стабілізації, до EIS і ISO.

Програмне забезпечення

Oukitel WP13 працює на базі Android 11 з напівстоковим інтерфейсом у тому сенсі, що сам інтерфейс має деякі графічні доповнення, а також наперед встановлені додатки сумнівної якості. Переклад оболонки виконаний на посередньому рівні, часом можна зустріти елементи без перекладу. Знову ж таки, такі нюанси зустрічаються і у інших захищених смартфонів.

В оболонці добре інтегровано керування жестами. В якості альтернативи можна користуватись класичними функціональними наекранними клавішами, але жестами керувати зручніше. Серед встановлених виробником додатків є й такі, які допоможуть під час роботи, наприклад, компас, детектор акустичної частоти, транспортир та інші. Як ми згадували раніше, в телефоні також є термометр, яким можна виміряти температуру тіла, або об’єкта.

Акумулятор

Типовою якісною характеристикою таких гаджетів як Oukitel WP13 є автономність. Наш телефон нас не розчарував. Oukitel WP13 обладнаний акумулятором ємністю 5280 мАг, який забезпечує більше 8-10 годин активного екрану і 2 повних дні автономної роботи.

Це, безсумнівно, дуже хороший результат для телефону такого класу, але давайте не забуватимемо, що на разі ніхто не бере участі в перегонах за показниками автономності. Телефон підтримує швидке заряджання 18W, акумулятор заряджається до 100% за 2 години.

Ціна та висновки

Oukitel WP13 — це класичний захищений смартфон, який вам сподобається, якщо ви цікавитесь гаджетами такого типу. Він має багато цікавих особливостей, які відрізняють його від інших, а перш за все — це досить вишуканий дизайн і якісні матеріали. Звичайно, смартфон має деякі недоліки, якими страждають й інші захищені телефони — це посередня камера і недостатня оптимізація програмного забезпечення.

Смартфон вже доступний на аліекспрес за ціною $199 доларів з безкоштовною доставкою в Україну. Для такого гаджета — це дуже хороша ціна, зважаючи на високий рівень його захисту, дизайн і якість виконання.