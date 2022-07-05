Кращі флагмани компанії Xiaomi на 2022 рік

Зараз компанія Xiaomi – один із лідерів ринку мобільних смартфонів. Причому, якщо спочатку її пристрої були представлені лише в бюджетному сегменті, то зараз зустріти її гаджети можна і серед преміальних пристроїв. Які найдорожчі смартфони Xiaomi найкращі? Зараз розберемося.





№3 – Xiaomi 11T Pro

У середині 2021 року китайці релізнули Xiaomi 11T Pro – дуже потужний апарат, який цілком підходить під опис флагмана. У нього під капотом знаходиться Snapdragon 888 – найпотужніший на той момент процесор, який зараз виглядає нітрохи не гірше. 6.67-дюймовий дисплей виконаний за технологією AMOLED, також має частоту оновлення 120 Гц.

Фотоможливості моделі представлені потрійною камерою на 108+8+5 МП, є стереодинаміки та акумулятор ємністю 5000 мАг із підтримкою 120-ватної швидкої зарядки.

№2 – Xiaomi Mi 11 Ultra

Флагман, який вийшов навесні минулого року, досі виглядає дуже потужно. Це перший апарат компанії із корпусом, захищеним від вологи за стандартом IP68, а також додатковим дисплеєм на спинці. Його можна використовувати як видошукач, що дозволяє знімати селфі на основну камеру 50+48+48 МП, а також для перегляду повідомлень.

За продуктивність телефону відповідає Snapdragon 888, є стереодинаміки з надбудовою від Harman Kardon, а також ємна батарея на 5000 мАч з підтримкою 67-ватної швидкої зарядки.

№1 – Xiaomi 12 Pro

Наприкінці 2021 року китайці випустили лінійку Xiaomi 12 і найтоповішим пристроєм у сімействі став Xiaomi 12 Pro. Апарат оснащений найновішим процесором Snapdragon 8 Gen 1, який зараз є найпотужнішим серед усіх Android-чіпсетів, а також 6.73-дюймовим екраном з 2К роздільною здатністю та частотою оновлення 120 Гц.

Потрійна камера на 50+50+50 МП дозволяє робити деталізовані, різкі фотографії з живими кольорами, а акумулятор ємністю 4600 мАч підтримує швидку 120-ватну зарядку. Щоб повністю відновити ресурси, батареї потрібно лише 18 хвилин.