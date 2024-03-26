Огляд Fossibote F106 Pro – смартфон, який важить 470 грам

Сьогодні до нас на огляд потрапив захищений смартфон від компанії Fossibote. Модель отримала назву F106 Pro, що вказує на професійну направленість його використання.

Хто така Fossibote?

Ця компанія не дуже відома в Україні. Проте бренд вже доволі відомий в Китаї. Він спціалізується на розробці та виробництві портативних енергетичних рішень, зокрема, переносних акумуляторних станцій і сонячних панелей, а також захищених телефонів та планшетів. Модель Fossibote F106 Pro є останнім творінням цього бренду.

Дизайн та якість збірки

Fossibote F106 Pro – це справді великий та дуже важкий смартфон. Він точно не підійде для прекрасної статі. Його вага цілих 470 грам. Девайс відчувається в руці дійсно монументально. І зрештою, так і повинно бути, так як виробник позиціонує його, як рішення для професіоналів – людей які працють далеко від стаціонарної розетки та мають справу з брудом та пилом.

На лівому боці смартфона розташувались дві кнопки. Одна може бути назначена для різних функцій, інша – вмикає та вимикає ліхтарик, який тут дуже потужний. Також тут розміщено слот для SIM-карти та карти розширення.

На верхній частині розміщено датчик вимірювання атмосферного тиску.

З правого боку в нас традиційно – клавіші регулювання гучності, та клавіша, яка відповідає за блокування та вимкнення смартфону.

На нижній частині знаходиться порт USB Tybe-C.

На задній частині розташувався блок камер (їх тут дві), спалах, потужний динамік, та дуже потужний ліхтарик.

Екран

Смартфон отримав 6,58 дюймовий екран з розширенням FHD+, тобто роздільна здатність тут 2220×1080 пікселів. Якісь зображення на хорошому рівні. Яскравості цілком вистачає для комфортної роботи навіть в сонячну погоду.

Кути огляду теж не викликають нарікань. Зображення насичине і навіть чимось схоже на AMOLED від Samsung.

Єдине, чого не вистачає так це плавності роботи. Зараз ми вже звикле до екранів на 90 Гц, тут нажаль, тільки 60-ка.

Продуктивність та ПЗ

За плавність роботи відповідає MediaTek Helio G85, за обробку графіки – ARM Mali-G52. На борту знаходиться 8 Гб оперативної пам’яті та 256 Гб постійної. Швидкість роботи інтерфейсу (Android 14) знаходиться на хорошому рівні. Інтерфейс працю плавно, проте не обходится без фрізів при дуже швидкому гортанні.

Тести в бенчмарках

Смартфон працює на базі чистого Android 14.

Камери

Щодо камери, Fossibote F106 Pro має дві задні камери Sony: 48 Мп та 20 Мп, а також передню камеру 15.93 Мп. Задні камери оснащені датчиками CMOS, апертурою f/1.8, розміром пікселя 0.8 µm, та мають можливості цифрового зуму, таймера, налаштувань ISO, автофокусу, режиму сцени, геотегінгу, макро-режиму, HDR, панорами, виявлення обличчя, компенсації експозиції, точного фокусування та налаштувань балансу білого. Передня камера має функції розблокування та виявлення обличчя.

Приклади фотографій, зроблених на задню камеру:

Автономність та головні “фішки”

За рекордну автономність тут відповідає просто гігантська батарея на 12 000 mAh, що в двічі більше ніж у більшості звичайних смартфонів. Підтримується швидка зарядка потужністю 33W.

На задній панелі знаходиться дуже потужний ліхтарик, який буде дуже актуальний в наш час і динамік потужністю три вати, звук якого чути навіть при роботі пилорами чи перфоратора.

Також телефон має радіомодуль, який працює в парі з навушниками.

Підсумки

Fossibote F106 Pro вийшов доволі цікавим. Смартфон має рекордну батарею, тому працю значно довше за звичайні смартфони а його ліхтарик може повністю замінити звичайний ліхтар. Порівнювати зі світлом спалаху взагалі не варто. Це зовсім інший рівень.

Також смартфон не боїться падіння, води та бруду.

З мінусів – вага. Девайс підійде не всім, проте для користувачів робочих професій це чудове рішення.