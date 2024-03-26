Poco випустив бюджетник з дизайном Xiaomi 14 Ultra

Бренд Poco, що належить Xiaomi, представив дешевий смартфон C61, який отримав дизайн дорогого Xiaomi 14 Ultra. При цьому новинка пропонується дешевше за 5 тис. гривень., повідомляє портал GizmoChina.

Poco C61 є “клоном” іншого смартфона Xiaomi – Redmi A3, оснащеного 6,71-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 1650х720 пікселів, частотою оновлення 90 Гц і максимальною яскравістю 500 ніт. Захист екрану забезпечує загартоване скло Corning Gorilla Glass 3.

За продуктивність новинки відповідає бюджетний чип MediaTek Helio G36. Основна камера на 8 Мп доповнена датчиком з роздільною здатністю 0,08 Мп, а спереду встановлена селфі-камера на 5 Мп. Акумулятором ємністю 5000 мАг підтримується зарядка зі скромною потужністю всього в 10 Вт.

Серед інших особливостей Poco C61 відзначають наявність сканера відбитків пальців у кнопці ввімкнення, аудіороз’єму, слота для карт microSD і Android 14.

Поки що Poco C61 доступний для покупки виключно в Індії. Новинку оцінили в 7,5 і 8,5 тис. рупій (близько 4-5 тисяч гривень.) за версії з 4 ГБ оперативки і 64 ГБ і 6/128 ГБ відповідно.