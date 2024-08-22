Tecno анонсувала Spark Go 1: 120 Гц та ціна менше 4 тисяч гривень

Бренд Tecno представив новий смартфон лінійки Spark – Go 1. Це пристрій початкового рівня, який працює під управлінням Android 14 Go.

Tecno Spark Go 1 отримав 6,67-дюймовий IPS LCD-дисплей з роздільною здатністю HD+ і частотою оновлення 120 Гц. Спереду розташований виріз для фронтальної камери на 8 Мп. На задній панелі є блок з основною камерою на 13 Мп, світлодіодним спалахом і декоративною заглушкою.

Для цієї моделі Tecno вибрала чипсет початкового рівня Unsioc T615, який працює в парі з 3/4 ГБ ОЗП і 64/128 ГБ вбудованої пам’яті. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує зарядку до 15 Вт. Серед інших особливостей – порт USB-C і два забарвлення.

Ціни і терміни початку продажів Tecno Spark Go 1 поки не повідомляються, але очікується, що він коштуватиме дешевше $100.