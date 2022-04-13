Oppo F21 Pro представлений офіційно

Китайська компанія Oppo офіційно презентувала новий смартфон середнього рівня Oppo F21 Pro. Гаджет отримав AMOLED-екран діагоналлю 6,43 дюйма та роздільною здатністю Full HD+ 2400 х 1080 пікселів з отвором у лівому верхньому кутку під потужну 32-мегапіксельну фронтальну камеру з датчиком Sony IMX709.





Основою моделі став восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 680. Основна камера отримала потрійну конструкцію з головним 64-мегапіксельним сенсором. Апарат обладнаний акумулятором ємністю 4500 мАг за підтримкою швидкої 33-ватної зарядки. Пам’ять: 8 Гбайт оперативної та 256 Гбайт постійної.

Також було презентовано зовні ідентичну модель Oppo F21 Pro 5G. Крім, само собою, підтримки мереж п’ятого покоління, вона відрізняється іншою платформою – Snapdragon 695. Також, незрозуміло чому, дорожча версія отримала менш потужну 16-мегапіксельну фронтальну камеру.

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