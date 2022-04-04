Огляд JBL Flip 6 – правильна еволюція звуку

Поняття «портативної колонки» досить розмите: деякі моделі можна брати із собою, але хіба що у сумці чи рюкзаку. У цьому сенсі JBL Flip завжди здавалося нам оптимальною: дуже компактна, важить близько півкілограма, а гучності цілком достатньо на середню компанію. Нещодавно лінійка поповнилася новою моделлю Flip 6, і ми вирішили порівняти її з п’ятим поколінням, щоб зрозуміти, наскільки зміни масштабні.





Зустрічають по одежині

Зовні колонка майже не змінилася: та сама форма, ті ж елементи дизайну, та ж акустична тканина, якою обтягнутий гаджет. Хіба що змінився логотип бренду: раніше це був невеликий помаранчевий шильдик, а тепер досить великі літери без фону. Виглядають непогано, оскільки виконані в тому ж тоні, що і тканина.

Ремінець для перенесення став стильнішим. Якщо у Flip 5 це був зав’язаний хитрим вузлом шнурок, у “шістки” – акуратна тканинна петля.

Елементи управління залишилися незмінними. У верхній частині – звичні кнопки запуску треку, регулювання гучності та включення режиму Party Boost (якщо ви не знаєте, що це таке, розповімо трохи пізніше). Причому вони рельєфні, тому користуватися можна навіть навпомацки.

Ззаду на окремій панелі — кнопка увімкнення та з’єднання Bluetooth. Там же — світлодіодна смуга, якою можна зрозуміти залишок заряду акумулятора, і роз’єм для заряджання USB-C.

Як і раніше, колонка не боїться попадання води – теоретично з нею можна навіть плавати у басейні. Причому якщо Flip 5 ніяк не декларувався ступінь захисту від пилу (виробник вказував клас IPX7), Flip 6 офіційно сертифікована по IP67. Тобто її без проблем можна використовувати на пляжі або на будь-яких покатушках на квадроциклах.

Якість звуку

Ми вже звикли до того, що нові покоління колонок звучать нехай трохи, але краще за своїх попередників. JBL Flip 6 – не виняток. По-перше, вона стала набагато гучнішою порівняно з п’ятим поколінням. У кімнаті для фонової музики вистачає відсотків 20 від загальної гучності, під 50 відсотків вже можна танцювати, більше 80 може стати у нагоді лише для того, щоб мститися сусідам за недільний перфоратор. На відкритому майданчику колонка чудово справляється із «озвучуванням» пікніка з десятком учасників.

У плані якості звучання прогрес помітний у всіх напрямках. По-перше, стало більше басів, як це дивно не звучало б стосовно компактної колонки. По-друге, звук став об’ємнішим, причому він добре відчувається з будь-якого напрямку. По-третє, краще чути вокальні партії. Звичайно, і JBL Flip 5 звучала непогано, тому всі ці зміни можна відчути хіба що за прямого порівняння.

Якщо дефолтне звучання колонки не влаштовує, можна завантажити програму JBL Portable та спробувати покрутити еквалайзер. У ньому всього три повзунки, відповідають за низькі, середні та високі частоти.

А чи довго гратиме?



Ще одна дивовижна для настільки компактного девайса характеристика автономність на рівні 12 годин. Причому це не міфічні цифри, які в реальному житті важко досягти. Якщо використовувати стовпчик для фонової музики, вона реально зможе витримати цілий день без підзарядки. На зарядку з нуля йде трохи більше 2 годин.

Так, що ж таке JBL Flip 6

Це щось кардинально нове — логічний еволюційний виток популярної лінійки. Тепер вона і грає краще, і виглядає сучасніше. При цьому збереглися всі основні плюси сімейства Flip: компактність, високий рівень захисту від води, практична тканина на корпусі та гумові елементи, за рахунок чого колонка впевнено стоїть на будь-якій поверхні та не скаче під час відтворення.

JBL Flip 6 Наша оцінка - 8.4 8.4 Правильна еволюція

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