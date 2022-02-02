Названо основні відмінності всіх смартфонів лінійки Redmi Note 11

Китайська серія телефонів Redmi Note 11 була представлена ​​ще у листопаді минулого року. Тоді ж стало відомо, що глобальна лінійка вийде зовсім іншою, хоча точної інформації про новинки не було — кілька невеликих витоків, але не більше.





В кінці січня, компанія провела презентацію для всього світу, де таки показала всі чотири хіти. У цій статті ми коротко розповімо про кожну модель, а також спробуємо проаналізувати, чи краще вони своїх минулорічних моделей.

Молоденький Note 11

Смарт отримав процесор Snapdragon 680, який не має нічого спільного з чіпом на ім’я 678, а є ідейним спадкоємцем братів 665 і 662. З одного боку маємо ядра з більш високою тактовою частотою і сучасний техпроцес 6 нм, а з іншого – меншу потужність в цілому. Все-таки 678-й був модифікацією передфлагманського 675, а це зовсім інший рівень, погодьтеся. Є три варіанти за кількістю пам’яті: 4/64, 4/128 та 6/128 ГБ. Слот для картки пам’яті гібридний.

Redmi Note 11

Екран, побудований за технологією OLED, має діагональ 6.43 дюйми, роздільну здатність 2400×1080 пікселів, частоту оновлення 90 Гц і швидкість відгуку 180 Гц. Основна камера має роздільну здатність 50 МП і діафрагму f/1.8, решта представлені простим 8-мегапіксельним ультраширіком, макро і сенсором глибини. Батарея на 5000 мАг заряджається від 33-ватного адаптера. Є стереодинаміки, NFC та захист від бризок IP53. Офіційні ціни – від 180 до 230 доларів США.

Модель Note 11S

Відрізняється трохи потужнішою платформою Mediatek Helio G96, яка в свою чергу не дуже-то і схожа на Helio G95. Ядра в неї ті ж, а ось графіка куди слабша — лише Mali-G57 з двома ядрами. З іншого боку, навіть цей прискорювач буде потужніший, ніж Adreno 610 у Snapdragon 680, так що про продуктивність в іграх не варто переживати.

Redmi Note 11S

Ще одна відмінність захована в основній камері – замість простого 50-мегапіксельного датчика стоїть сенсор Samsung HM2 аж на 108 МП. Теоретично чіпсет повинен впоратися з такою роздільною здатністю, але ми не впевнені, що потенціал камери буде добре розкритий. Навіть Redmi Note 10 Pro, як на нас, його повністю не розкриває. Ціни: від 250 доларів за версію 6/64 до 300 за 8/128.

Тепер переходимо до серії Pro

Молодший з дуету багато в чому схожий на модель 11S, але має свої відмінності. Екран виріс до 6.6 дюймів і отримав частоту розгортки 120 Гц, тоді як частота відгуку зросла вже до 360 Гц. Радійте, мобільні геймери. Із загальної композиції зник непотрібний сенсор глибини, а швидкість зарядки зросла до 67 Вт — на наш погляд, новий стандарт у середньому класі. Глобально телефон коштуватиме від 300 до 350 доларів, варіанти за кількістю пам’яті ті самі.

Redmi Note 11 Pro

Вінець всієї лінійки, Redmi Note 11 Pro 5G, побудований на базі чіпсету Qualcomm Snapdragon 695, який стоїть на голову вище за всі ці 720G і 732G. Він побудований на нових ядрах Kryo 660, має техпроцес 6 нм і графічний прискорювач Adreno 619 – такий самий стоїть на навороченному процесорі 750G і його урізаному братику 480. У синтетичних тестах платформа набирає ненабагато більше “папуг”, але запас потужності у неї куди більше. Ось, загалом, і всі відмінності. Ціна – 330, 350 або 380 доларів залежно від конфігурації.

Redmi Note 11 Pro 5G

А тепер давайте подивимося, наскільки хороші смартфони вийшли загалом

Найцікавіший з них – старший 11 Pro 5G – навряд чи коштуватиме дешевше 10 тисяч гривень, хоча умовні цифри 9 990 ми, може, на ціннику і побачимо. Базовий Redmi Note 11, незважаючи на повернення NFC, кращим за попередника не став. Це ще один доказ того, що компанія прибрала цю функцію навмисно, щоб у наступному поколінні подати її як нововведення.

Більш старші варіанти теж, якщо чесно, так собі – ну не може Helio G96 бути кращим, ніж Helio G95 і особливо Snapdragon 732. Всі оновлення торкнулися лише дизайну і кількох дрібниць, які за фактом особливої ​​уваги не варті. Не в 108 мегапікселях щастя! Але коли новинки таки прийдуть в Україну, моделі минулого покоління з полиць підуть, і вибору особливо не залишиться. Тож не думайте сухими цифрами і спокійно беріть торішні “Ноути”.

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