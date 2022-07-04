Рейтинг смартфонів-флагманів 2022 року за ціною, якістю та відгуками

Якщо смартфон коштує дорого і його зараховують до флагманського сегменту, це не означає, що він обов’язково гарний і справді вартує своїх грошей. Деякі моделі своїй вартості не відповідають з тих чи інших міркувань. Щоб ви на них не натрапили, ми склали добірку п’яти найкращих флагманських телефонів 2022 року.





№5 – Google Pixel 6 Pro

Ціна: 29 000 гривень

Для тих, хто любить чистий Android – це найкращий флагман. До того ж пристрій обладнано за останнім словом – 6.7-дюймовий OLED дисплей з частотою оновлення 120 Гц, топовий процесор Google Tensor, потрійна камера на 50+12+48 МП, розташована в незвичайному блоці та корпус із вологозахистом IP68.

№4 – Xiaomi 12 Pro

Ціна: 36 000 гривень

Xiaomi 12 Pro – найбільш топовий флагман китайців на даний момент. На борту моделі є 6.73-дюймовий AMOLED дисплей з частотою оновлення 120 Гц, процесор Snapdragon 8 Gen 1, потрійна камера на 50+50+50 МП і акумулятор ємністю 4600 мАч з підтримкою 120-ватт. Єдине, чого не вистачає для повного щастя – вологозахисту IP68.

№3 – Sony Xperia 1 III

Ціна: 33 000 гривень

Флагманський смартфон від японців без будь-яких компромісів. На борту гаджета знаходиться 6.5-дюймовий дисплей з 4К роздільною здатністю і частотою оновлення 120 Гц, що видає шалено соковиту і деталізовану картинку, а також флагманський процесор Snapdragon 888, який досі справляється з будь-якими завданнями. Також у моделі є квадрокамера на 12+12+12+0.3 МП, стереозвук та стильний дизайн, за рахунок якого пристрій відрізняється від конкурентів.

№2 – Samsung Galaxy S21 Ultra

Ціна: 27 000 гривень

Найпросунутіший смартфон корейського бренду. Крім самобутнього дизайну з акцентованим блоком основної камери, в якому ховаються чотири датчики на 108+10+10+12 МП, у моделі є власний процесор Exynos 2100 і один з найкращих екранів серед усіх смартфонів. 6.8-дюймова матриця видає феноменальну за якістю картинку в роздільній здатності 2К з частотою оновлення 120 Гц. Стереозвук та батарея на 5000 мАг додаються.

№1 – iPhone 13 Pro Max

Ціна: 52 000

Топовий флагман Apple і найкращий смартфон на ринку. Модель побудована на базі найпотужнішого Apple A15, якого в поєднанні з оптимізацією iOS вистачить на найближчі кілька років безпроблемної роботи. Квадрокамера з динамічним фокусом дозволяє знімати ролики найвищої якості, а 6.7-дюймовий дисплей у поєднанні зі стереозвуком ідеально підходить для медіаконтенту.