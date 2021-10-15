Стало відомо, чому перші станції 5G будують тільки спільно з 4G

На даний момент мобільні мережі 5G працюють вже більш ніж в 60 країнах світу. З новим стандартом пов’язують як покращення якості обслуговування звичайних абонентів, так і розширення перспектив у розвитку промисловості та інших технологій. І все це завдяки характеристикам, які на порядок перевершують попередній стандарт 4G – LTE.





Але незважаючи на значну перевагу над попередниками велика частина станцій 5G побудовані спільно з 4G. Це, так звані, непоодинокі станції 5G – NSA (non-standalone). І це не примха операторів або виробників обладнання, а особливість самого стандарту 5G – NR (New Radio).

Нове покоління мобільного зв’язку цілком і повністю будується на базі 4G. Якщо покласти руку на серце, то 5G – це все-таки вдосконалений 4G. Концептуальних нововведень таких як це було з появою 3G або 4G при створенні 5G не було.

Безумовно, поліпшень багато, що дозволило підняти ефективність використання частотного ресурсу (спектральну ефективність) в 2 рази. Але всі базові принципи в організації радіоканалу між мобільною станцією і смартфонами залишилися колишніми.

Новий стандарт цілком покладається на можливості 4G

Саме це і дозволило ввести новий підхід у розвитку мережі мобільних станцій для операторів – NSA. В цьому випадку стільникові станції 5G інтегруються в існуючу мережу 4G. При цьому нові станції використовує більшу частину інфраструктури 4G. До цього відносяться центральні елементи (ядро мережі), транспортні канали між мобільними станціями і центром, шасі та блоки управління станцією.

Навіть на радіоінтерфейсу між стільниковою станцією і смартфонами вишки 5G не встановлюють самостійно. Сигнальні канали для обміну службовою інформацією з мережею також використовуються з 4G. У підсумку в завдання 5G входить тільки передача даних (інтернет, відео, ігри, месенджери і т.д.) між станцією і обладнанням абонента. Всі ж інші турботи лягають на мережу LTE.

Основне завдання 5G – передавати дані

І в цій концепції (NSA) для операторів є величезна перевага. Для запуску нової мережі потрібно мінімум часу і коштів. А ємність і якість обслуговування зростають в рази. Але звичайно за умови, що вже створено розвинуту мережу 4G, а транспортні канали не перевантажені.

З іншого боку, тільки суміщені станції 5G – це хороше рішення на початку шляху. Далі операторам все ж таки доведеться будувати незалежні – standalone (SA) станції. Для 5G, як правило, виділяють частоти у високих діапазонах, покриття в якому істотно гірше. Щоб дотягти якість сигналу нової мережі по всій території обслуговування, незалежні станції також будуть необхідні.