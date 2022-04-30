Трійка найкращих флагманів на ринку смартфонів на даний момент

Флагманські смартфони коштують дуже дорого, тому при виборі моделі важливо повністю розібратися у питанні, щоб не купити апарат, який не виправдає очікування. Розбиратися в нюансах кожної моделі у звичайного користувача просто не вистачить часу, тому краще довіритись професіоналам. У цій статті зібрані три найкращі флагмани на ринку телефонів на поточний момент.





№3 – Google Pixel 6 Pro

Ціна: 35999 гривень

Найкрутіший флагман від Google. На відміну від китайських телефонів він працює на чистому Android 12 без будь-яких сторонніх інтерфейсів і отримуватиме оновлення протягом найближчих кількох років. Ще однією фішкою пристрою є топові можливості. Pixel 6 Pro – повноцінний камерофон із неймовірною потрійною камерою на 50+48+12 МП. Крім того, девайс працює на процесорі виробництва Google – Tensor. Продуктивності чіпсету вистачить з головою на найближчі 3-4 роки точно.

№2 – Samsung Galaxy S21 Ultra

Ціна: 34 499 гривень

Як би китайські виробники не намагалися, флагмани Samsung більшість, як і раніше, вважає єдиною альтернативною айфонам. Почасти це обумовлено тим, що в увазі до дрібниць і якості складання смартфонів корейці дійсно практично нічим не поступаються своїм колегам з Купертіно.

Взяти хоча б S21 Ultra – топовий флагман із підтримкою стілусу та всіма атрибутами преміального телефону 2022 року. У нього на борту процесор Exynos 2100, 6.8-дюймовий дисплей з 2К роздільною здатністю та частотою оновлення 120 Гц, квадрокамера 108+12+10+10 МП та ємний акумулятор на 5000 мАг.

№1 – iPhone 13 Pro Max

Ціна: 48 999 гривень

Топовий смартфон від Apple без перебільшення можна назвати найкращим телефоном на ринку зараз. В якісь віки його екран оновлюється з частотою 120 Гц, що гарантує зображення високої плавності. Як процесор тут використовується новий Apple A15 Bionic, який на відміну від Snapdragon 8 Gen 1 та інших альтернатив не має проблем з перегрівом.

Вишенька на торті переваг iPhone 13 Pro Max – квадрокамера з телевиком та шириком у ролі додаткових датчиків, що вміє знімати з динамічним фокусом. Завдяки цьому будь-який власник телефону без особливих знань може зняти ефектний відеоролик.