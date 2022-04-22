Пральна машина під раковину: топ-5 популярних моделей

Якщо у ванній кімнаті мало місця, це ще не означає, що не можна встановити пральну машину. Є моделі, які монтуються під раковину – таким чином вони практично не займають дефіцитної площі кімнати.





Пральна машина під раковину може бути різних розмірів. Щоб вписати побутову техніку у відведений їй простір, виробники випускають пральні машини з глибиною до 50 см, шириною до 60 см та висотою до 70 см – саме у цих розмірах виконано більшість моделей. Скромні габарити обумовлюють відносно невелике (до 5 кг) завантаження барабана білизною, а специфіка подібної техніки призводить до того, що необхідна машинка з фронтальним завантаженням барабана (є версії і з вертикальним, але вони швидше виняток, ніж правило) і заднім або бічним розташуванням патрубків. . Тому враховуйте всі нюанси конкретної ванної кімнати, перш ніж придбати пральну машину.

До найпоширеніших виробників пралок під раковину відносяться бренди Bosch, Candy, Electrolux, Eurosoba і Zanussi, але моделей, звичайно, не так багато, як стандартних. Можна спростити собі життя, якщо вибирати пральну машину в комплекті з раковиною – вони точно підійдуть один до одного.

Atlant 40М102

Завантаження: 4 кг

Висота/глибина/ширина: 84,6/50/60 см

Клас енергоспоживання: A+

Клас прання: A

Клас віджиму: C

Рівень шуму під час прання: 59 дБ

Рівень шуму при віджиму: 74 дБ

Можливості прання: скасування віджиму, запобігання виминанню, замочування, прання делікатних тканин, прання спортивного взуття, прання спортивного одягу, прання вовни, видалення плям, попереднє прання, швидке прання, додаткове полоскання

Додаткові функції: контроль балансу, відкладений старт, сигнал закінчення прання, контроль за рівнем піни, вибір швидкості віджиму, вибір температури прання, інтелектуальне керування пранням.

Компактна пральна машина дозволяє завантажити до 4 кг білизни. Зверніть увагу, що по висоті вона близько метра, так що й раковина розташовуватиметься високо – це може бути незручно, якщо в сім’ї є маленька дитина. До речі, машину можна купити і в комплекті з раковиною. А ось системи захисту від протікання у цієї моделі немає.

В наявності – 15 різних програм прання, включаючи швидке за 26 хвилин. Люк може відкриватися на 180 градусів, так що ліворуч добре залишити достатній вільний простір.



Candy CS34

Завантаження: 5 кг

Висота/глибина/ширина: 94/50/60 см

Клас енергоспоживання: A

Клас прання: A

Клас віджиму: C

Рівень шуму при пранні: 56 дБ

Рівень шуму при віджиму: 75 дБ

Можливості прання:

прання делікатних тканин, прання дитячих речей, прання джинсів, прання шерсті, попереднє прання, швидке прання, додаткове полоскання, прання бавовни, прання синтетики, «Біла бавовна», «Щодн. швидка за 59 хв», Есо Mix 20, швидка 30 хв, дитяча, полоскання, ручна, злив + віджим, бавовна + попередня

Додаткові функції: відкладений старт, вибір швидкості віджимання, вибір температури прання

Eurosoba 600

Завантаження: 3,5 кг

Висота/глибина/ширина: 68/46/46 см

Клас енергоспоживання: A

Клас прання: A

Клас віджиму: E

Рівень шуму при пранні: 56 дБ

Рівень шуму при віджиму: 75 дБ

Можливості прання: скасування віджиму, замочування, прання делікатних тканин, прання шовку, прання вовни, попереднє прання, швидке прання, додаткове полоскання

Додаткові функції: контроль балансу, контроль за рівнем піни, вибір температури прання, інтелектуальне керування пранням

Компактна пральна машина, що дозволяє випрати за один захід до 3,5 кг білизни, відрізняється в першу чергу своїми габаритами та виконаним з нержавіючої сталі (не найпоширеніше для компактної побутової техніки рішення) барабаном, що збільшує термін служби пральної машини. Передбачена можливість використання рідкого прального порошку за рахунок окремого відсіку для нього і люк, що відкривається направо, який для когось може виявитися ключовим аспектом на користь пристрою від Eurosoba. Машинка популярна, але специфічна: наприклад, у неї немає дисплея, зате є коліщатка, на яких машину можна відсунути, щоб помити підлогу. Максимальне завантаження – всього 3,5 кг.



Indesit IWUB 4085

Завантаження: 4 кг

Висота/глибина/ширина: 95/50/60 см

Клас енергоспоживання: A

Клас прання: A

Клас віджиму: D

Рівень шуму під час прання: 59 дБ

Рівень шуму при віджиму: 76 дБ

Одна з найвищих (95 см) пральних машин, що пропонуються до встановлення під раковину, що потрібно мати на увазі при виборі моделі Indesit. В іншому – типова для відомої марки побутової техніки пральна машина, яка, крім невеликого завантаження в 4 кг, практично нічим за своїми можливостями не відрізняється від своїх повнорозмірних побратимів, тому якщо ви не хочете йти на компроміси в питаннях якості та функціональності прання, то варто уважніше придивитися до цієї пральної машини.

LG F1096SD3

Завантаження: 4 кг

Висота/глибина/ширина: 95/50/60 см

Клас енергоспоживання: A

Клас прання: A

Клас віджиму: B

Рівень шуму під час прання: 57 дБ

Рівень шуму при віджиму: 74 дБ

Можливості прання: прання делікатних тканин, прання вовни, прання бавовни, швидко 30, гіпоалергенна, інтенсивна 60, одяг малюка, повсякденне прання, полоскання+віджим, змішані тканини, спортивний одяг, бавовна макс, бавовна+пар

Додаткові функції: режими «Попереднє прання», «Без складок», «Інтенсивне прання», «Суперполоскання»

Ще одна компактна пральна машина для установки під раковину, яка, за своїми можливостями, не відрізняється практично від повнорозмірних варіантів техніки. Зокрема, модель LG дозволяє завантажувати до 4 кг білизни, має інверторний мотор з прямим приводом, функцію очищення барабана і мобільну діагностику Smart Diagnosis. Тож якщо хочете бути на піку технологій — це слушний варіант.