Топ три смартфони з найпотужнішим залізом на даний момент

У середині 2022 року потужних смартфонів на ринку достатньо, тому такі гаджети вже мало кого дивують. Проте, виробники все одно міряються силами один з одним у цьому питанні, нескінченно удосконалюючи залізо своїх девайсів. Які три смартфони за підсумком мають найпотужніше залізо? Давайте з’ясовувати.





№3 – Xiaomi Black Shark 5 Pro

Ігровий флагман від Xiaomi напханий найсучаснішим залізом. Все заради того, щоб власники телефону могли насолоджуватися іграми на найвищих графічних налаштуваннях. Це забезпечує процесор Snapdragon 8 Gen 1, котрому складають компанію до 16 ГБ оперативної пам’яті. Фішкою гаджета є фізичні тригери, які значно спрощують стрілянину в іграх.

Також у пристрою на борту є стереодинаміки, батарея на 4650 мАг зі 120-ватною рядком, а також потрійна камера на 108+13+5 МП.

№2 – ZTE Nubia Red Magic 7 Pro

Ультрапотужний флагман від ZTE, який подолав в AnTuTu позначку в 1 мільйон балів. Апарат оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 1, 6.8-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, а також 18 ГБ оперативної пам’яті – напевно, у багатьох читачів цієї статті на ПК її менше.

При цьому пристрій козиряє і швидкістю заряджання. Версія для ринку Китаю отримала підтримку 135 Вт, за рахунок чого батарея ємністю 5000 мАг підживлюється з 0 лише за 15 хвилин. У глобальної версії зі швидкістю зарядки справи трохи скромніші — 65 Вт, але це все одно дуже гідний показник.

№1 – iPhone 13 Pro Max

Топовий айфон оснащений найпотужнішим процесором виробництва Apple – Apple A15 Bionic. За продуктивністю він втирає носа всім конкурентам, призначеним для Android-пристроїв, а в сукупності з ідеальною оптимізацією фірмової оболонки iOS, жоден з Android-флагманів не може тягатися з iPhone 13 Pro Max в плані продуктивності. До цього варто додати відсутність проблем із перегрівом, чим грішать преміальні моделі з іншого табору.

Крім того, модель має 6.7-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц, шикарну квадрокамеру, гучні стереодинаміки, захист корпусу IP68 та батарею на 4352 мАг із підтримкою 27-ватної зарядки.