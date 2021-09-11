Огляд OnePlus Nord 2: вовк в овечій шкурі

OnePlus Nord 2 — це початок нової ери для OnePlus. Компанія, яку ми знали, як виробника “флагманів” тепер займається виробництвом телефонів середнього класу. Але Nord 2 повинен довести, що виробник може забезпечити відмінну продуктивність телефону, який коштує менше половини вартості його ж пристроїв вищого рівня.





Нова версія Nord, ймовірно, скоротить продажі більш дорогих телефонів OnePlus. У нього процесор майже як у флагмана, високі характеристики і чудова ціна на старті продажу.

Зовнішній вигляд

Розміри: 158,9 x 73,2 x 8,25 мм / Вага: 189 г

158,9 x 73,2 x 8,25 мм / Вага: 189 г Кольорова гама: Gray Sierra, Blue Haze, Green Wood

Gray Sierra, Blue Haze, Green Wood Стійкий до бризок, але рейтинг захисту IP відсутній

OnePlus розробив телефон середнього класу, який своїм виглядом нагадує лінійку OnePlus 9 і 9 Pro. Особливо подібним є модуль основної камери.

Дві основні камери з металевими кільцями по периметру розташовані в металевому виступі, колір якого збігається зі склом на задній панелі телефону. Блискучі скошені краї тут теж присутні. Nord 2 отримав більш акуратний зовнішній вигляд, ніж перший Nord.

Насправді в його зовнішньому вигляді немає нічого, про що можна було б голосно заявити. Смартфон отримав типовий дизайн середнячка 2021 року: фронтальна камера знаходиться в лівому куті екрана, тонкі рамки з боків і зверху і трохи більший виступ з нижнього краю.

На відміну від попереднього Nord CE, OnePlus додали тут перемикач режимів у вигляді слайдера на правому боці смартфона. Він дозволяє легко перемикатись між дзвінком, безшумним режимом і вібрацією. Насправді, смартфон дуже схожий на флагманський OnePlus 9.

Nord другого покоління отримав ті ж матеріали, що і Nord першого: пластикова рамка між скляними панелями. Різниця — мінімальна. Наприклад, перемикач режимів дзвінка знаходиться тепер трохи вище, а загальний розмір телефону став трохи меншим.

Гаджет все ще досить громіздкий, але для щоденного користування комфортний. Ми отримали на огляд смартфон в кольорі Blue Haze. Його глянцеве покриття виявилось дуже слизьким.

Радує те, що корпус не так сильно заляпується відбитками пальців, як ми очікували. Протирати смартфон треба не так часто. Крім того, телефон отримав захист від бризок води, хоча й без сертифікації IP. Користувачу просто треба потурбуватись про те, щоб смартфон не падав у воду.

Дисплей і програмне забезпечення

6,43-дюймовий AMOLED дисплей

роздільна здатність 2400 x 1080

Частота оновлення 90 Гц

Що стосується базових характеристик, то між дисплеєм смартфонів Nord другого покоління і першого немає великої різниці. Він має те ж розширення 2400 x 1080 Full HD+, частоту оновлення 90 Гц і сумісність з високим динамічним діапазоном HDR10+.

Це означає, що дисплей має яскраву картинку і високий рівень контрастності. Дисплей виготовлений за технологією AMOLED, тому він відмінно передає глибокий чорний колір.

У якості критики можемо сказати, що налаштування дисплею за замовчуванням має трохи “кислотну” гаму, але якщо екран перевести в режим Gentle, кольори стають більш чистими і натуральними.

На відміну від попередніх версій програмного забезпечення Oxygen OS, Nord 2 не має тонких опцій калібрування. Для налаштування дисплею доступні два режими і повзунок для регулювання температури кольору.

Якщо дивитись на білий екран під кутом, стає помітною зміна кольору. Білий під кутом виглядає трохи зеленкуватим.

Частота оновлення 90 Гц забезпечує плавну анімацію. Такими характеристиками сьогодні здивувати важко, хоча смартфон також отримав технологію адаптивної частоти оновлення. Щоб не витрачати енергію даремно, висока частота оновлення буде вмикатись тільки тоді, коли це необхідно: вона буде понижуватись, коли ви дивитеся відео у 25/30 кадрів в секунду або читаєте текст на статичній сторінці.

В цілому, для ігор і перегляду фільмів дисплей чудовий. Він не має такої яскравості як у смартфонів 9 і 9 Pro, але її більш ніж достатньо для щоденного використання. Крім того, біля дисплею знаходяться стереодинаміки, які додають глибини звуку.

Що стосується програмного забезпечення, в останній версії Oxygen OS є підказки, і тут відчувається вплив Oppo. Цього і слід було очікувати після об’єднання двома компаніями своїх команд з розробки програмного забезпечення і досліджень. Меню налаштувань стало більше подібне на ColorOS Oppo, а перемикач OnePlus замінили на додаток Clone Phone від Oppo (хоча і в кольоровій червоно-чорній гамі OnePlus). Аналогічна ситуація і з додатком для камери, схоже, тут він теж від Oppo. Натяки про Oppo ви будете бачити скрізь, але сам смартфон відчувається як OnePlus. Ймовірно, наступні версії Oxygen OS будуть ще більше схожі на ColorOS.

Апаратне забезпечення та продуктивність

Процесор MediaTek Dimensity 1200-AI

Оперативна пам’ять 6 Гб/8 Гб/12 Гб

Сховище на 128 Гб/256 Гб

Акумулятор 4500 мАг

Зарядка Warp Charge 65

Для всіх, хто стежив за OnePlus з моменту його створення, в списку характеристик Nord 2 одразу впаде в око тільки одна річ: процесор. Цього разу замість чіпсета Snapdragon від Qualcomm, OnePlus вирішили встановити процесор від MediaTek. Зокрема, цей процесор — це одна з версій Dimensity 1200. Говорячи мовою технологій, насправді — це Dimensity 1200-AI, який, за словами OnePlus, є ексклюзивом для Nord 2 і був розроблений спільно двома компаніями.

Якщо порівнювати цей процесор зі Snapdragon, його продуктивність має бути на рівні Snapdragon 870, який, як ми знаємо, є швидким та потужним. У наших тестах Nord 2 показав себе дуже швидким. Інтерфейс працює плавно, всі додатки і ігри запускаються без затримок.

У тестах в бенчмарках, порівнюючи його зі Snapdragon 888, ви побачите разючу різницю в отриманих балах, але при щоденному використанні здається, що в руках телефон флагманського рівня. Для MediaTek — це чудова новина, оскільки компанія хотіла б позбутись клейма виробника дешевих процесорів для бюджетних телефонів.

Смартфон поставляється з 6 / 8 / 12 Гб оперативної пам’яті на борту. Характеристики акумулятора такі ж, як і у останніх флагманів OnePlus: 4500 мАг. Також цікаво те, що акумулятор має роздільну конструкцію для забезпечення дійсно швидкої зарядки.

Починаючи моделі Nord 2020 року тут використовується технологія швидкої зарядки Warp Charge 65 Вт. Це означає, що ви можете повністю зарядити акумулятор трохи більше ніж за 30 хвилин. Тому вам не слід переживати, якщо телефон повністю розрядився а у вас з собою є зарядний пристрій Warp Charge. Навіть за 10-15 хвилин ви зможете зарядити телефон майже наполовину.

Акумулятор забезпечує достатній час автономної роботи. При повному заряді гаджет пропрацює півтора дні при кількагодинному використанні екрану. Нам вдалося розрядити його і за день, але при цьому ми більше трьох годин проводили зі смартфона онлайн відеоконференцію, потім ще грали ігри і користувались соцмережами.

Слід зазначити, що адаптер Warp Charge 65 Вт, який йде у комплекті до цього телефону, відрізняється від адаптера, який поставляється з OnePlus 9 і 9 Pro. Він має порт USB-A, а не USB-C, тому ви не можете використовувати його з кабелями від своїх ноутбуків і планшетів.

Камера

Потрійна модуль основної камери:

Головна камера: 50 мегапікселів, діафрагма f/1.88, оптична стабілізація зображення (OIS) Ультраширока камера (119,7 градусів): 8 МП, f/2,25 Моно об’єктив: 2 МП



Селфі камера: 32 МП

OnePlus обрав флагманський сенсор для основної камери у Nord 2. Цей 50-мегапіксельний сенсор в основному такий же, як і в Oppo Find X3 Pro і в надширокій камері OnePlus 9 Pro.

При хорошому денному освітленні на відкритому повітрі сенсор забезпечує красиві яскраві фотографії. Передача кольорів максимально реальна, деталізація висока, глибина присутня. За необхідності вмикається режим HDR, а при використанні функції цифрового масштабування колір і деталізація зберігаються. Тому цю камеру можна вважати досить універсальною.

Основна камера також оснащена оптичною стабілізацією для кращої продуктивності при слабкому освітленні, а Dimensity 1200-AI забезпечує покращений нічний режим, тому ваші нічні знімки будуть чіткими і яскравими.

На старті продажів OnePlus заявив, що нічний режим настільки хороший, що ви зможете використовувати його в кімнаті з однією свічкою, але насправді це не так. Однак на вулиці, при світлі зірок, вуличних ліхтарів та освітлення з будинків, нічний режим показує хороший результат. За певних умов фотографії будуть чистими, яскравими і чіткими навіть вночі.

Поруч з основним сенсором є ще один 8-мегапіксельний сенсор ультраширокого об’єктива, який трохи не дотягує до флагманського рівня. Кольори і деталізація на фотографіях, зроблених цим сенсором, помітно гірші. Зображення містять шум, а також їм не вистачає глибини. Порівнюючи два однакові знімки, зроблені на основному сенсорі і на ультраширокому, можна побачити таку різницю, що можна подумати, що фото робили на двох різних телефонах.

Ми вже зустрічали такий ефект на телефонах OnePlus раніше: різниця в якості фото на різних об’єктивах дещо псує враження від якості камери камери.

Висновок

Nord 2 як телефон на щодень — це чудовий варіант. Йому нічого не бракує.

З точки зору швидкості, продуктивності та дизайну він практично нічим не відрізняється від флагманського телефону. Єдине, що трохи розчаровує, — це камери. Це ще один приклад того, коли телефон має чудову основну камеру, а допоміжні до неї не дотягують по якості.

Тим не менше, якщо ви не користуєтесь надшироким об’єктивом, ви будете більш ніж задоволені OnePlus Nord 2. В руках він відчувається як флагман, але коштує значно менше.

Однак беручи до уваги його конкурентів Poko і Redmi, OnePlus, безумовно, не єдиний конкурентоспроможний середнячок у своєму бюджеті.