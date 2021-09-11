Які незвичайні функції і налаштування MIUI варто використовувати кожному

Більшість користувачів смартфонів Xiaomi не використовують і половини можливостей своїх гаджетів. Сподіваємося це твердження не викликає у вас сумнівів.





Тому ми подумали, що буде чудовою ідеєю розповісти вам про неочевидні та незвичайні можливості останньої версії MIUI, яку ми використовуємо на своєму Redmi Note 10 Pro в повсякденному житті.

Звичайно ж ми не гарантуємо, що абсолютно на всіх смартфонах перераховані налаштування будуть працювати, оскільки Xiaomi останнім часом обмежує функціональність прошивок.

Швидкий перехід до списку додатків

Зазвичай, якщо ви хочете перейти до додатків встановлених на вашому смартфоні, ви заходите в «Налаштування» -> Програми -> Всі програми, роблячи зайві дії. Адже для потрапляння в це меню досить просто відкрити меню багатозначності і потримати палець на кнопці закриття всіх програм.

Погодьтеся так набагато швидше, а головне зручніше, так що візьміть на замітку.

Меню для відключення

Ви напевно знаєте, що деякі програми на наших смартфонах можна відключити без використання комп’ютера. Для того щоб все вийшло потрібно потрапити в спеціальне меню і раніше, щоб зробити це, потрібно було використовувати Play Market -> Довідка / відгук -> і так далі, або встановлювати «Activity Launcher».

Але в MIUI 12.5 на базі Android 11, досить просто зайти в «Налаштування» і написати в пошуковому рядку – Доступ до всіх файлів.

До речі, цей спосіб працює і при використанні темної теми оформлення

Після натискання на однойменний рядок, ви потрапите в потрібне меню.

Функції створення скріншоту

Багато хто використовує можливість створення знімка екрана після проведення трьома пальцями по дисплею, але далеко не всі знають, що якщо утримати три пальці, то через кілька секунд відкриється меню, яке дозволяє зробити знімок певній області.

Крім довільної фігури можна вибирати форму квадрата, еліпса, а так само ділитися знімком і редагувати його.

Так само, при відправленні ми завжди використовуємо зручну функцію «Видалити після відправки», щоб не забивати пам’ять телефону. Для цього просто ставимо галочку у відповідному пункті при відправленні.

Дії сканера відбитків

Швидким запуском ліхтарика, який відбувається після подвійного натискання на клавішу живлення, вас напевно не здивувати, але ми помітили, що в одному з останніх оновлень Xiaomi додали дії для сканера відбитків.

Для їх активації ми зайшли в «Налаштування» -> Інші параметри -> Функції жестів -> розділ «Призначені для користувача жести»

Ми вибрали показ шторки повідомлень після подвійного торкання сканера відбитків пальців, щоб не тягнутися до верхньої межі смартфона при використанні однією рукою. Ви ж (якщо можливість є) можете вибрати дію на ваш смак, а якщо цього пункту немає, то можна спробувати виправити це за допомогою SetEdit.