Кращі моделі смартфонів із процесором Snapdragon 865 Plus

Snapdragon 865 Plus – один із найвдаліших процесорів Qualcomm. Багато моделей, побудовані на його базі, володіючи солідним запасом продуктивності, не мають проблем з перегріванням і тротлінгом, як рішення, оснащені пізніми процесорами фірми. Ну а п’ятірку найкращих гаджетів, оснащених цим чіпсетом, ви знайдете у даному матеріалі.





№5 – ASUS ZenFone 7 Pro

ASUS ZenFone 7 Pro свого часу був дуже затребуваним смартфоном. Особливо цінували його шанувальники селфі. Справа в тому, що у пристрої реалізований поворотний механізм камери, а тому основний модуль на 64+8+12 МП можна використовувати для зйомки селфі. Крім цього і процесора Snapdragon 865+ апарат цікавий 90-герцевим Super AMOLED дисплеєм, стереодинаміками та акумулятором ємністю 5000 мАч з 30-ватною зарядкою.

№4 – ASUS ROG Phone 3

Ігровий ASUS ROG Phone 3 пропонує власнику процесор Snapdragon 865+ та класний 6.59-дюймовий AMOLED дисплей з частотою оновлення 144 Гц, підтримкою HDR10+ контенту та потрійною камерою на 64+13+5 МП. За його автономність відповідає батарея ємністю 6000 мАч із 30-ватною зарядкою, а подвійні стереодинаміки з підсилювачами видають надзвичайно гучний звук.

№3 – Samsung Galaxy Z Fold 2

Fold 2, який вийшов восени 20-го року, – один з найкращих гнучких апаратів на ринку. Він оснащений двома дисплеями – 7.6-дюймовим основним, виконаним за технологією Dynamic AMOLED з частотою оновлення 120 Гц і додатковим з роздільною здатністю 2260х816 пікселів. Також є потрійна камера на 12+12+12 МП, стереозвук та досить ємний акумулятор на 4500 мАг з 25-ватною зарядкою.

№2 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Останній зараз представник легендарного сімейства Note виглядає круто і влітку 2022 року. Крім підтримки стілуса гаджет козиряє Dynamic AMOLED дисплеєм з великою діагоналлю 6.9 дюймів і 2К роздільною здатністю. Потрійна камера на 108+12+12 МП робить детальні фотографії з живими кольорами і високою різкістю, а батарея ємністю 4500 мАч забезпечує цілий день активного користуванням всіма принадами девайса.

№1 – Lenovo Legion Duel

Класний ігровий смартфон від Lenovo. На борту є процесор Snapdragon 865+, акумулятор на 5000 мАч з реактивною зарядкою потужністю 90 Вт, стереозвук, подвійна камера на 64+16 МП і 144-герцевий AMOLED дисплей, що видає деталізовану картинку.