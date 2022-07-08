Топ 3 смартфони з підтримкою функції бездротової зарядки

Якщо ще кілька років тому до бездротової зарядки багато хто ставився з великою часткою скепсису, то зараз ця технологія зустрічається в кожному флагманському телефоні. Які зі смартфонів, оснащені бездротовою зарядкою, найкращі на ринку у 2022 році? Читайте статтю, щоб дізнатись відповідь на це запитання.





№3 – Xiaomi 12 Pro

Ціна: 35 000 гривень

На даний момент це топовий флагман Xiaomi. Щодо швидкої зарядки, її потужність тут становить 50 Вт. Цього достатньо для того, щоб батарея ємністю 4600 мАч повністю заряджалася лише за 42 хвилини. Також апарат має у своєму арсеналі 6.73-дюймовий AMOLED дисплей із частотою оновлення 120 Гц, процесор Snapdragon 8 Gen 1 та потрійну камеру на 50+50+50 МП.

Крім того, Xiaomi 12 Pro пропонує власнику чотири стереодинаміки та суперсучасний дизайн, яким залишиться задоволений будь-який користувач.

№2 – Samsung Galaxy S21 Ultra

Ціна: 35 000 гривень

Samsung Galaxy S21 Ultra підтримує 15-ватну швидку зарядку, що краще, ніж будь-який інший смартфон Samsung. На додаток до цього, девайсом можна керувати за допомогою фірмового стилусу S-Pen. Підтримка аксесуара перекочувала в S21 Ultra прямо з лінійки Galaxy Note.

6.8-дюймовий екран пристрою – один із найкращих на ринку. AMOLED матриця відкалібрована ідеально і видає соковиту картинку в роздільній здатності 2К з частотою оновлення 120 Гц. Процесор тут – Exynos 2100, що забезпечує запас продуктивності на найближчі кілька років.

№1 – iPhone 13 Pro Max

Ціна: 49 000 гривень

Топовий флагман iPhone має підтримку 15-ватної швидкої зарядки при використанні MagSafe аксесуарів. У разі використання Qi-станцій параметр обмежується до 7.5 Вт. Так, не найвищі показники, але це компенсується рештою особливостей гаджета.

На борту iPhone 13 Pro Max знаходиться одна з кращих камер на ринку – три 12-мегапіксельні модулі разом з ToF 3D сканером роблять реалістичні, деталізовані і соковиті фотографії при будь-якому освітленні, а 6.7-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц в купі зі стерео підходить для споживання контенту.