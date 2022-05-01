Найкращі планшети у 2022 році: топ актуальних моделей за ціною-якістю

Розбираємось, які планшети вважаються найкращими на сьогоднішній день. Ми вибрали кілька гідних моделей із різних цінових сегментів. Почнемо з бюджетних моделей та закінчимо наш рейтинг планшетів 2022 флагманами.





HUAWEI MatePad 10.4 2022

Екран: 10.4 дюймів, 2000×1200, IPS

Процесор: HiSilicon Kirin 710A

Операційна система: HarmonyOS

Акумулятор: 7250 мАг

Найдоступніший планшет у нашому рейтингу – модель HUAWEI MatePad 10.4 випуску 2022 року. Гаджет працює на фірмовій операційній системі HarmonyOS 2 – за інтерфейсом вона нагадує щось середнє між Android та iPadOS. Також планшет підтримує стілус Huawei Pencil другого покоління, так що його можна використовувати для малювання та створення швидких нотаток від руки.

Ціна моделі з Wi-Fi і 64 Гб вбудованої пам’яті стартує від 8790 гривень. За версію з підтримкою сім-карток треба доплатити ще близько тисячі. Також є версія зі 128 Гбайт, у будь-який планшет можна додати картку пам’яті до 512 гігів.

Пристрій працює на енергоефективному процесорі Huawei Kirin 710А та оснащений батареєю 7250 мАг, з якою він протримається близько 12 години в режимі відтворення відео. Для відеопереговорів передбачено фронтальну камеру з датчиком 8 Мп. Серед плюсів планшета також відзначимо хорошу аудіосистему із чотирьох динаміків, налаштованих Harman/Kardon.

Samsung Galaxy Tab A8 (2021)

Екран: 10.5 дюймів, 1920×1200, TFT, 60 Гц

Процесор: Unisoc Tiger T618

Операційна система: Android 11

Акумулятор: 7040 мАг

Другий у топі планшетів 2022 – торішня модель Samsung Galaxy Tab A8. Представлена ​​у Wi-Fi та Cellular версіях, обсяг сховища може становити 32, 64 або 128 Гбайт, а оперативної пам’яті – 3 або 4 Гбайт. Ціна оптимальної моделі з 4/128 Гбайт – 9 999 гривень. Пам’ять можна розширити на цілий ТВ з допомогою картки microSD.

Планшет отримав не найпотужніший процесор Unisoc Tiger T618, тому його не варто купувати для геймінгу. А ось для читання книг, відеочатів та перегляду фільмів – гарний варіант. Екран досить великий для споживання контенту (10.5 дюймів), хоч і заснований на недорогій TFT-матриці з не найвищою роздільною здатністю для цієї діагоналі.

Xiaomi Pad 5

Екран: 11 дюймів, 2560×1600, 2K QHD IPS, 120 Гц

Процесор: Snapdragon 860

Операційна система: Android 11

Акумулятор: 8720 мАг

Один з найкращих планшетів на сьогоднішній день – модель Xiaomi Pad 5. Вона представлена ​​в одній конфігурації: з Wi-Fi та 6/128 Гбайт пам’яті. Коштує такий планшет близько 13 тисяч гривень.

Гаджет отримав великий 11-дюймовий екран з високою роздільною здатністю та підтримкою частоти оновлення кадрів 120 Гц. Завдяки потужному процесору Snapdragon 860 він підходить як для ігор, так і для роботи з контентом, наприклад обробки фото і відео. Також модель отримала 4 динаміки, що особливо оцінять любителі дивитися кіно на планшеті. Ще одна цікава деталь – камера на задній панелі з роздільною здатністю 13 Мп вміє записувати ролики в 4K 30 fps. Така можливість рідко буває у планшетів.

Apple iPad 2021

Екран: 10.2 дюйми, 2160×1620, IPS

Процесор: Apple A13 Bionic

Операційна система: iPadOS

Час роботи: 10 годин

Оновлений iPad з Retina-дисплеєм з діагоналлю 10.2 дюйма по праву можна вважати одним із найкращих планшетів для навчання та творчості. Крім того, він найдоступніший серед нових моделей Apple – Wi-Fi версію з 64 Гбайт пам’яті можна купити на за 15 000 гривень, а з підтримкою SIM – за 20 тисяч.

Новий айпад отримав процесор Apple A13 Bionic, який за традицією потужніший за минуле покоління і з легкістю справляється з будь-якими завданнями – навіть при роботі з доповненою реальністю, геймінгу або обробці відео. Актуальні версії iPadOS також дозволяють відкривати відразу кілька програм у режимі Split View — наприклад, щоб одночасно працювати з фоторедактором та спілкуватися з кимось по відеозв’язку.

Акумулятор також став більшим – iPad протримається в режимі активної роботи до 10 годин.

Samsung Galaxy Tab S8

Екран: 11 дюймів, 2560×1600, 2K QHD IPS

Процесор: Snapdragon 8 Gen 1

Операційна система: Android 12

Акумулятор: 8000 мАг

Остання лінійка Galaxy Tab, яка вийшла на початку 2022 року, включає три моделі: S8, S8+ та S8 Ultra. Для рейтингу ми вибрали базову версію, оскільки всі різняться в основному розмірами і працюють на одному процесорі: Snapdragon 8 Gen 1, виконаному по 4 нм техпроцесу. Це досить потужне рішення для геймінгу, роботи з відео та іншим важким контентом, створення музики, навчання. Планшет також підтримує стілус, за допомогою якого можна робити скетчі або складні багатошарові малюнки. Причому перо одразу йде в комплекті.

Модель оснащена подвійною тиловою камерою 13+6 Мп та ширококутною фронталкою з роздільною здатністю 12 Мп. Об’єм ОЗУ становить 8 Гбайт, вбудованої пам’яті – 128 або 256 Гбайт. Існує підтримка microSD до 1 ТБ. Ціна Wi-Fi версії починається з 25 тисяч гривень, за модель з SIM-картою просять від 30 тисяч.