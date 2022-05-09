Названо кращі камерофони з топовою якістю знімків та привабливою ціною

Сучасні смартфони 2022 року відрізняються просунутими фотоможливостями. Моделі, які в цьому питанні особливо досягли успіху, навіть винесли в окрему категорію – камерофони. Такі пристрої роблять знімки на рівні повноцінних камер, що з огляду на компактні розміри смартфона є серйозною перевагою. Які ж камерофони найкращі на ринку 2022 року? У цьому розібралася редакція порталу GSMinfo.





№5 – Samsung Galaxy S22 Ultra

Корейський флагман, виправдовуючи свою ціну, вийшов зарядженим по всіх напрямках. Зокрема щодо фотоможливостей. Він оснащений квадрокамерою на 108+10+10+12 МП, з двома телефотооб’єктивами в числі додаткових модулів. Пристрій може писати відео в якості 8К з частотою кадрів 24 в секунду, а також має топову 40-мегапіксельну селфі-камеру.

№4 – Google Pixel 6 Pro

Флагмани Google завжди славилися своїми фотоможливостями, але Pixel 6 Pro з цим все особливо здорово. До трьох об’єктивів на 50+48+12 МП нарешті додався телевик, тому робити якісні фотографії можна навіть із зумом. Окремо хочеться відзначити фірмову програмну оптимізацію, за рахунок якої кадри виходять різкими, насиченими та зберігають природні кольори.

№3 – Xiaomi Mi 11 Ultra

Кілька років тому ніхто не міг уявити, що з бренду, що клепає бюджетні телефони, Xiaomi виросте у виробника топових флагманів. Xiaomi 11 Ultra – повноцінний камерофон, оснащений потрійною камерою на 50+48+48 МП, здатний знімати відео у роздільній здатності 8К.

№2 – iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max – найкращий камерофон в асортименті Apple. Справа навіть не в крутих 12-мегапіксельних детекторах. Можливості нового процесора Apple A15 дозволяють знімкам бути максимально якісними, різкими та контрастними, а при зйомці відео можна використовувати динамічний фокус. За рахунок нього будь-який власник смартфона може зняти ефектний ролик.

№1 – Huawei P50 Pro

З якістю фото у флагманів Huawei завжди лад і P50 Pro винятком не став. Це найкращий камерофон на ринку, оснащений квадрокамерою на 50+64+13+40 МП, яка здатна знімати фото із 7-кратним зумом без втрати якості. Чи варто говорити, що кадри виходять без проблем з динамічним діапазоном, експозицією, різкістю, кольором і іншими основними моментами.