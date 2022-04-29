Топ найкращих моделей смартфонів 2022 року до 10 тисяч гривень

За наявності у бюджеті 10 тисяч гривень покупець може розраховувати на цілком боєздатний смартфон. Апарат за такі гроші порадує гарною продуктивністю, якої вистачить не лише для серфінгу інтернету та спілкування у месенджерах, але й для більш вимогливих завдань.





№5 — Realme 8

Ціна: 8899 гривень.

На тлі молодших конкурентів Realme 8 виглядає не так вражаюче, але це все ще чудовий телефон. Тут встановлена ​​6.4-дюймова AMOLED матриця, хай і зі стандартною герцовкою, а на слоті процесора працює Helio G95. Є акумулятор ємністю 5000 мАч з 30-ватною швидкою зарядкою та відмінна квадрокамера на 64+8+2+2 МП.

№4 – Redmi Note 10S

Ціна: 9999 гривень

Для своєї ціни у Redmi Note 10S значні характеристики. Величезний 6.43-дюймовий дисплей видає чітку та соковиту картинку, а процесор Helio G95 гарантує хорошу продуктивність, якої якраз вистачить навіть для сучасних іграшок. Ще у моделі є ємний акумулятор на 5000 мАг і квадрокамера, яка робить якісні фотографії.

№3 – Samsung Galaxy A32

Ціна: 9499 гривень

Galaxy A32 має незвичайний блок основної камери, який робить апарат впізнаваним. У дії сенсорам теж є чим похвалитися – всі чотири датчики з роздільною здатністю 64, 8, 5 і 5 МП роблять якісні фото, які не соромно викласти в мережу. Головна ж фішка пристрою – 90-герцевий AMOLED-екран, що видає соковиту та контрастну картинку.

№2 – Poco M4 Pro 5G

Ціна: 8999 гривень

Для тих, хто любить смартфони з незвичайним дизайном, ця модель — знахідка. Великий блок основної камери виділяє її на фоні конкурентів. На практиці сенсори з роздільною здатністю 50 і 2 МП зарекомендували себе анітрохи не гірше. Крім того, телефон на борту має 6.6-дюймовий екран з підвищеною частотою оновлення 90 Гц і спритний процесор Dimensity 810.

№1 – Realme 8i

Ціна: 8966 гривень

За співвідношенням ціни і якості Realme 8i – найкращий гаджет до 10 тисяч гривень. Він пропонує власнику 120-герцевий IPS-екран, акумулятор ємністю 5000 мАг та процесор Helio G96. Продуктивності останнього достатньо, щоб актуальні ігри йшли на смартфоні без гальм на середньо-високих налаштуваннях графіки.