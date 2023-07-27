Огляд Samsung Galaxy A34: середнячок з амбіціями

Моделі Galaxy A5x, як правило, є хітами середнього класу, а пристрої А3х отримують образливі спрощення, щоб при порівнянні покупець вирішив таки доплатити за дорожчий смартфон. Але актуальна новинка – Galaxy A34, цього року не сильно поступається старшому братові. У неї такий самий екран, камера і автономність, а нелюбимий багатьма Exynos замінили на потужний процесор Dimensity 1080.

У цьому огляді ми розглянемо Samsung Galaxy A34, який, ймовірно, стане одним із найпопулярніших смартфонів 2023 року. Обговоримо найбільш важливі покращення порівняно з торішнім A33 та перерахуємо недоліки, які, на жаль, також присутні.

Технічні характеристики Samsung Galaxy A34:

Екран: 6.6″, SuperAMOLED, FHD+ (2340 x 1080 px), 120 Гц, 1000 ниток;

Процесор: восьмиядерний Dimensity 1080 (6-нм, 2.6 ГГц) із графікою Mali-G68 MC4;

Оперативна пам’ять: 6/8 ГБ (LPDDR4x);

Постійна пам’ять: 128/256 ГБ (UFS 3.1);

Основна камера: 48 МП (f/1.8, OIS) + надширококутна 8 МП (f/2.2, 123 °) + 5 МП (f/2.4, макро);

Фронтальна камера: 13 МП (f/2.2);

Акумулятор: 5000 мАг, провідна зарядка 25 Вт;

SIM: дві NanoSIM;

Бездротові комунікації: 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, NFC;

ОС: Android 13 із інтерфейсом One UI 5.1;

Розміри: 161.3 х 78.1 х 8.2 мм;

Вага: 199 г;

Додатково: IP67, стереодинаміки.

Ціна смартфона на момент публікації 13 599 доларів.

Комплектація

Samsung постачає А34 у новомодній еко-упаковці без зарядного пристрою. Усередині ви знайдете посібник користувача, металевий інструмент для виймання SIM-картки, та кабель USB-C на USB-C (для заряджання та передачі даних).

Дизайн та якість збірки

Протягом останніх років корейці активно уніфікували дизайн смартфонів, зробивши їх дуже схожими один на одного. Тому Galaxy А34 легко сплутати зі «старшим братом» А54 і навіть флагманським S23. Задня частина у девайсів майже ідентична, що деякі можуть вважати перевагою.

Однак тактильно A34 відчувається бюджетним пристроєм, оскільки його корпус виконаний із пластику. Спинку, на щастя, зробили матовою – вона збирає менше відбитків пальців, але телефон при цьому такий слизький, як A54 зі склом ззаду, тому не зайвим буде купити до нього чохол і захисну плівку (зі коробки на екрані нічого немає).

На трохи закруглених торцях ми знаходимо: кнопку живлення і гойдалку регулювання гучності – праворуч. Гібридний лоток, який можна вставити nano-SIM і microSD – зверху. А знизу розташовані динамік, мікрофон та порт Type-C.

На жаль, лицьова сторона у A34 досить непоказна. Каплевидний виріз, в якому розташована селфі-камера – виглядає як привіт з 2019 року, а рамки навколо екрану тут помітно товщі, ніж у конкурентів від Xiaomi та Realme.

Зате телефон має сертифікат IP67, що підтверджує пило- та водонепроникність. Його можна повністю занурювати у воду на глибину до 1 метра на 30 хвилин, що рідко зустрічається у пристроях цього цінового діапазону. Але варто пам’ятати, що гарантія від Samsung не поширюється на пошкодження води, а сама герметичність може слабшати в міру старіння пристрою.

У плані ергономіки це не найзручніший апарат через свої великі розміри і незграбний корпус. А34 складно керувати однією рукою, а при тривалому використанні торці починають натискати долоню. Це проблема всіх смартфонів з плоскою спинкою, так що чохол до пристрою безперечно потрібен.

Дисплей

Що стосується екрану, Galaxy A34 отримав низку покращень у порівнянні зі своїм попередником. Дисплей став більшим – 6.6 дюйма, яскравішим – 1000 ніт, і підтримує збільшену частоту оновлення 120 Гц. Використовується матриця Super AMOLED з Full HD+ роздільною здатністю, що дає 390 пікселів на дюйм. Її захищає скло Gorilla Glass 5.

У всіх смартфонах Samsung останніх років екрани як мінімум непогані, і А34 не став винятком. Він чудово відображає кольори: чорний дійсно чорний, а решта відтінків контрастні та насичені. Навіть у дуже сонячні дні у нас не було проблем із читальністю екрану на вулиці. Завдяки частоті 120 Гц анімації виглядають дуже плавно, але адаптивну розгортку панель не підтримує, тобто частота завжди фіксована – 60 або 120 герц.

У налаштуваннях можна відрегулювати кольори (є два режими: яскравий, природний), і баланс білого (холодний, теплий). Також підтримується повноцінний Always on Display, який дозволяє відображати годинник, дату та повідомлення на екрані вимкненого смартфона.

Безпека смартфона

Під дисплеєм A34 знаходиться оптичний сканер відбитків. Він не найшвидший (палець потрібно нерухомо утримувати близько секунди), але виконує свою роботу стабільно. Єдиний момент, рідер, на наш смак, занизький, якби він був на пару сантиметрів вищим, то користуватися було б зручніше.

Поряд із сканером Samsung також реалізувала в A34 функцію розпізнавання обличчя, засновану на передній камері. Цей спосіб не такий безпечний, але в ході тесту його не вдалося обійти фотографією, а саме розблокування відбувається швидко і без помилок.

Звук: стерео

Динаміків у А34 два, один над дисплеєм, інший на нижньому краю. Звук у смартфоні відмінний – відчувається стереоефект, гучність висока, є навіть натяк на низькі частоти. Загалом за звучанням це один із найкращих пристроїв свого сегменту.

Засмучує тільки, що Samsung прибрала 3.5 мм роз’єм навіть із середняків, тому дротяні навушники потрібно підключати через перехідник.

Продуктивність та робота смартфона

Корейці вирішили встановити у А34 не фірмовий Exynos, а 6-нанометровий Dimensity 1080 від MediaTek. Цей же чіп використовується, наприклад, Redmi Note 12 Pro 5G. Смартфон доступний у двох конфігураціях: 6/128 та 8/256 ГБ. Використовується оперативна пам’ять LPDDR4X та сховище UFS 2.2, що є стандартом у цій ціновій категорії. Завдяки підтримці карт MicroSD, обсяг внутрішньої пам’яті можна збільшити до одного терабайта.

У плані продуктивності смартфон не розчарував. Цифри бенчмарків тут на рівні дорожчого А54, що виявляється у високій швидкості роботи при повсякденному використанні. Ми не помітили будь-яких глюків інтерфейсу, все працює спритно, навіть фонові програми смартфон тримає «живими» досить довго. Також порадувало, що при тривалій роботі під навантаженням (наприклад, стрес-тест у 3DMark) пристрій практично не гріється. Будь-які ігри А34 чудово тягне як мінімум на середніх налаштуваннях графіки.

Працює смартфон на сучасній версії Android 13 з інтерфейсом One UI 5.1. Як і дорожчі моделі Galaxy, він отримає чотири великі оновлення Android і п’ять років патчів безпеки. Це дуже круто – китайські бренди так довго не підтримують навіть свої флагманські пристрої.

Зв’язок: готовий до всього

Зі зв’язком проблем немає, прийом стабільний у будь-яких умовах і нічого важливого не втрачено. Апарат оснащений NFC для безконтактних платежів, Bluetooth 5.1 та навігаційними системами GPS, ГЛОНАСС, BDS та Galileo. Є Wi-Fi з підтримкою діапазонів 2.4 та 5 ГГц, а також зв’язок 5G на перспективу. Лоток для SIM-карт гібридний, можна поставити або дві Nano-SIM або microSD і одну SIM-карту.

Автономність

По автономності мало що змінилося, якщо порівнювати Galaxy A34 з A33. Акумулятор має ємність 5000 мАг та може легко працювати весь день без підзарядки. Зазвичай після активного дня залишається 30-35%, а за нечастого використання близько 50% заряду. При необхідності ви зможете вичавити зі смартфона півтора-два дні роботи, тому автономність тут відмінна.

Куди менше захоплення викликає швидкість заряджання. Вона знову обмежена 25 Вт, для яких доведеться купувати підходящий зарядний пристрій адаптера в комплекті немає. З ним смартфон набирає 50% приблизно на півгодини, а повна зарядка триває 85 хвилин. Це, звичайно, не катастрофа, але у китайців навіть бюджетні пристрої заряджаються швидше.

Камера та приклади фото

У Samsung Galaxy A34 чотири камери, що на одну менше, ніж у Galaxy A33. Це не проблема, оскільки новинка втратила датчик глибини, який у будь-якому випадку просто марний. Позаду у нас: 48-мегапіксельна основна камера з OIS (Sony IMX582), 8-мегапіксельний ширококутний об’єктив (Samsung S5K4HAYX) та 5-мегапіксельна макро-камера. Спереду – фронталка на 13 МП (Sony IMX258).

Основна камера смартфона «об’єднує» пікселі та в стандартному режимі робить 12-мегапіксельні фотографії. Ми б оцінили їх як пристойні, з великою кількістю деталей та гарним контрастом. За прикладом інших Samsung, А34 передає кольори більш насичено, ніж ми бачимо на власні очі, але на екрані телефону виглядає таке прикраса непогано.

Можна знімати з дворазовим цифровим збільшенням, для якого A34 робить кроп з повною роздільною здатністю 48 МП. Чіткість трохи падає, але якість залишається цілком прийнятною.

Надширококутний об’єктив у сонячний день видає непогані фотографії, які за кольором не сильно відрізняються від основної камери. Що важливо, знімки з ширика майже не спотворюються по краях, тому будівлі та архітектура на них виглядає природно.

Samsung використовує макро-об’єктив з роздільною здатністю 5 МП, який робить трохи різкіші знімки, ніж 2-мегапіксельні камери конкурентів. Але в цілому це такий же марний модуль. Якби корейці вклалися в ультраширик з автофокусуванням, то якість макро-фотографій була б набагато кращою.

При настанні темряви бюджетність смартфона дається взнаки. Див від камери чекати не варто, навіть незважаючи на наявність OIS. Деталізація зображень падає, а шум значно зростає. Злегка покращити результат можна в нічному режимі, який підтримують обидва об’єктиви.

Фронталка в Galaxy A34 має роздільну здатність 13 мегапікселів і робить гарні селфі. Зображення деталізовані, з природним тоном шкіри. Їх якості буде достатньо більшості користувачів.

Смартфон пропонує зйомку відео 4K 30 кадрів в секунду за допомогою основної камери, а роздільна здатність фронталки обмежена 1080p 30 fps. Переключатися між основним та надширококутним об’єктивом під час зйомки можна лише у форматі FHD. Загалом якість відео та стабілізації на достатньому рівні, але жодних сюрпризів для своєї цінової категорії А34 не підносить.

Переваги Galaxy A34:

Якісний AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц.

Хороша швидкодія, плавність роботи.

Водонепроникність IP67.

Гучні динаміки, що добре звучать

Чудовий час автономної роботи.

4 великих апдейта Android та 5 років виправлень безпеки.

Недоліки Galaxy A34:

Не оригінальний дизайн та бюджетні матеріали корпусу.

Немає роз’єму 3.5 мм.

Практично марна макрокамера.

Нема зарядного пристрою в комплекті.

Низька швидкість заряджання.

Остаточна оцінка Наша оцінка - 8.3 8.3 У середньому класі Samsung домінував у минулому році і повторить успіх з A34, у цьому немає жодних сумнівів. Незважаючи на те, що девайс не приніс багато інновацій, він став кращим: збільшили екран, поставили потужніший процесор, розширили термін оновлень. Взагалі, віддати перевагу А34 конкурентам від Xiaomi і Realme можна хоча б за п'ять років підтримки. Він отримуватиме нові функції і залишатиметься актуальним вдвічі довшим за умовний Redmi Note 12.