Microsoft відмовилася випускати смартфони

Компанія Microsoft припинила виробництво свого складного смартфона Surface Duo 2, який був випущений майже два роки тому. Причиною цього рішення став низький попит на пристрій та відсутність запчастин для ремонту, пише портал Windows Central.

Згідно з джерелом, деякі користувачі Surface Duo 2, чиї смартфони зламалися, отримали повідомлення від служби підтримки Microsoft, що смартфонів для заміни більше немає, після чого їм повернули гроші. Крім того, Microsoft не випускатиме оновлення Android 13 для Surface Duo 2, оскільки перевела команду розробки в проект Android Teams Rooms.

Surface Duo 2 було представлено у вересні 2021 року. Смартфон працював під керуванням Android 11 та мав 8,3-дюймовий AMOLED-екран, який насправді представлений двома окремими дисплеями. У розкладеному вигляді пристрій нагадував Galaxy Fold. За продуктивність Surface Duo 2 відповідав чіп Snapdragon 888, 8 ГБ оперативної та до 512 ГБ вбудованої пам’яті.

З моменту виходу смартфона Microsoft випустила кілька оновлень прошивки для покращення його роботи, але вони не завжди були успішними. У травні 2023 року компанія випустила оновлення, яке викликало безліч проблем у роботі пристрою. Фінальне оновлення Android для Surface Duo 2 було випущено у жовтні 2022 року, коли він отримав 12 версію операційної системи. Це був останній смартфон в асортименті компанії.

За чутками, Microsoft планувала випустити Surface Duo 3 цього року, але відмовилася від цієї ідеї і натомість сконцентрувалася на розробці справжнього складаного смартфона на кшталт Galaxy Fold.